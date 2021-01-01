تردد قناة دي دبليو DW عربية الألمانية الجديد 2021 على نايل سات (شاهد)

برلين / سما

أعلنت مصادر رسمية، عن تردد قناة دي دبليو DW عربية الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات، مشيرة إلى أن ترددها على قمر بدر كما هو في السابق دون أي تغيير يذكر.

وقالت المصادر إن تردد قناة DW عربية الألمانية 2021 الجديد هو كالتالي: 11137 mhz أفقي على (EUTELSAT-8 WEST B)، مبينة أنه يمكن ضبطه على التلفاز منها.

وحسب تلك المصادر، فإن تردد قناة دي دبليو 2021 على القمر الصناعي بدر 4 لا يوجد تغير عليه حاليا، لافتة إلى أنه بالإمكان إعادة ضبطه للراغبين في ذلك وهو (12111 أفقي).

اقرأ/ي أيضا.. ترددات قنوات النايل سات الجديدة 2021

ولفتت إلى أنه يمكن مشاهدة قناة DW عربية مباشر عن طريق البث الرسمي في موقع يوتيوب، منوهة إلى أنها تحرص دائما على تغطية الأحداث يوميا باللغة العربية على مدار الساعة.

اقرأ/ي أيضا.. تردد واحد لتنزيل جميع قنوات نايل سات 2021





وتقوم القناة الألمانية عن نفسها عبر تويتر إنها تقدم من ألمانيا تغطية إعلامية وصفتها بأنها محايدة؛ للأحداث في العالم العربي وأوروبا والعالم، داعية إلى المشاركة في الحوار والتفاعل.

وتحظى القناة التابعة للحكومة الألمانية، بمتابعة كبيرة لدى المواطنين العرب سواء المقيمين على أراضيها أو سكان الدول العربية؛ وذلك بظرا للمحتوى المميز الذي تعرضه إلى متابعيها.

وتسلط قناة دي دبليو الضوء على مجريات الأوضاع في الشرق الأوسط خاصة من خلال مقاطع الفيديو على اليوتيوب أو المواد الإخبارية المنشورة عبر موقعها وصفحتها بموقع فيسبوك.