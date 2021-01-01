تردد واحد ينزل جميع قنوات النايل سات 2021

لندن / سما

ننشر لكم زوار وكالة سما الإخبارية، تردد واحد لتنزيل جميع قنوات نايل سات 2021؛ بمناسبة بدء العام الميلادي الجديد وإقدام مئات الفضائيات العربية والعالمية بتغيير إشارتها ورموزها.

ويمكن لقراء هذا الخبر، وضع تردد واحد ينزل جميع القنوات على النايل سات 2021، القمر الصناعي الأشهر عربيا وعالميا، في المجالات كافة سواء الرياضة والسياسة والأخبار والفن.

ويجد محبو متابعة البرامج والقنوات التلفزيونية صعوبة بالغة في التعرف على القنوات التي غيرت ترددها كل عام، الأمر الذي يجعلهم يلجأون إلى خيار التردد الموحد المعتمد رسميا للكل.

ويقوم التردد المرفق أدناه في الصورة بالبحث بصورة عشوائية وتنزيل كل القنوات الجديدة التي أضيفت على النايل سات بشكل عشوائي، علما أنه يمكن حفظها لديك لاستخدامها كل سنة.





تردد واحد لجميع قنوات نايل سات 2021:

وفي هذا الصدد، أشارت مصادر تقنية إلى ضرورة العمل على حذف القنوات الفضائية التي تنزل عشوائيا عبر رسيفر التلفزيون عند استخدام صيغة التردد الواحد لتنزيل كل المحطات.

وأصبحت بعض أجهزة التلفاز الحديثة تملك خاصية البحث التلقائي، إذ يقوم الجهاز بإجراء عملية بحث دورية ثم تجدها موجودة بعد الرقم واحد في القنوات الفضائية الأقل أهمية للمتابع.

ولفتت إلى أن هذه الطريقة المعتمدة لدى الكثيرين بسبب سهولة البحث وعدم مشقة إضافة تردد كل قناة جديدة على حدة، الأمر الذي يوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت في البحث والإدخال.