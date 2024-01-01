“قلق” في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من هتافات جنود سوريين لغزة

القدس المحتلة/سما/

أثارت تسجيلات لجنود من الجيش السوري وهم يهتفون لغزة، الاثنين، خلال مسيرة باحتفالات عيد التحرير، قلقا داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي: “في ذكرى سقوط نظام الأسد وقيام النظام السوري الجديد أمس، رصدت الأجهزة الأمنية توثيقا من الشبكات المفتوحة، يظهر فيها جنود من جيش الجولاني (في إشارة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع) في عروض عسكرية أقيمت في أنحاء سوريا”.

وأضافت: “تُظهر الفيديوهات جنودًا من الجيش السوري يهتفون بشعارات عدوانية ضد إسرائيل، ويستخدمون كلمة عدو للإشارة إلى إسرائيل”.

وتابعت: “يهتف الجنود في المقاطع المسجلة بهتافات (غزة، غزة، شعار النصر والصمود)، و(جئت إليك يا عدوي، لأصنع من دمائك ذخيرة وأملأ الأنهار بدمائك)، و(غزة، غزة، غزة رمز، احتلال ودمار، ليل نهار)”.

وذكرت إذاعة الجيش أنه “خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، جرت مناقشات داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية حول هذا الموضوع، بمشاركة مسؤولين كبار، تناولت أهمية الفيديوهات”.

وقالت: “من المتوقع أن تتخذ إسرائيل خطوات- بما في ذلك توجيه رسائل قوية للنظام السوري حول هذا الموضوع- ومطالبته بإدانة تسجيلات جنوده”.

ونقلت الإذاعة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، لم تسمهم: “نحن نتعامل مع النظام السوري بمبدأ الشك والريبة، ننظر إليهم بريبة تامة. طبيعة النظام جهادية متطرفة، ونحن لسنا في حيرة من أمرهم”، على حد تعبيرها.

وشهدت العاصمة السورية دمشق الاثنين مسيرة عسكرية في إطار الاحتفالات بعيد التحرير، ردد خلالها جنود من الجيش السوري هتافات داعمة لقطاع غزة، الذي شهد على مدى عامين إبادة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألفا وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

وتحتفل سوريا هذه الأيام بـ”عيد التحرير”، تخليدًا للخلاص من نظام الأسد عبر معركة “ردع العدوان” التي انطلقت في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 في حلب، قبل أن يتمكن الثوار من دخول دمشق بعد 11 يومًا، معتبرين هذا اليوم نهاية حقبة طويلة من القمع والانتهاكات التي استمرت 14 عامًا.