حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بالرياض تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

الرياض / وكالات /
أثارت حفاوة استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر الإعلام السعودي مقطع فيديو ولقطات توثق وصول أمير قطر إلى المملكة اليوم الاثنين، وعلقت عليه قائلة: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحظة وصوله الرياض”.
وأظهرت اللقطات الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ تميم بن حمد عن سلم الطائرة وعلى السجاد البنفسجي، بحفاوة، ما أثار تفاعلا لدى النشطاء على مواقع التواصل، الذي أعربوا عن حبهم للأميرين وترحيبهم بهذه الزيارة، مشيدين بحفاوة الاستقبال، متمنيين لهما الحفظ والصون.
واعتبر أحدهم أن هذه “أجمل صور لهذا اليوم”، وأضاف آخر: “الفخامة في صورة .. سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مستقبلا اخية سمو الشيخ تميم بن حمد عند سلم الطائرة في الرياض”، وعلق أحدهم: ” السعودي قطري والقطري سعودي، ألف أهلا وسهلا بالحليف”.
كما قال أحدهم في تعليقه: “يا جمال المشهد والروح الحلوة بينهم”، وتابع آخر: “الله يعزهم ولا يفرقهم”، وجاء في تعليق آخر على المشهد: “عناق إخوان البداية؛ والضحكات في النهاية”.
وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.
