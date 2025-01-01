  1. الرئيسية
حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بالرياض تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل

الثلاثاء 09 ديسمبر 2025 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حفاوة استقبال الأمير محمد بن سلمان للشيخ تميم بالرياض تثير تفاعلا واسعا على مواقع التواصل



الرياض / وكالات /

أثارت حفاوة استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مطار الملك خالد الدولي بالعاصمة الرياض، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الإعلام السعودي مقطع فيديو ولقطات توثق وصول أمير قطر إلى المملكة اليوم الاثنين، وعلقت عليه قائلة: “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبلي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد لحظة وصوله الرياض”.

وأظهرت اللقطات الأمير محمد بن سلمان يستقبل الشيخ تميم بن حمد عن سلم الطائرة وعلى السجاد البنفسجي، بحفاوة، ما أثار تفاعلا لدى النشطاء على مواقع التواصل، الذي أعربوا عن حبهم للأميرين وترحيبهم بهذه الزيارة، مشيدين بحفاوة الاستقبال، متمنيين لهما الحفظ والصون.

واعتبر أحدهم أن هذه “أجمل صور لهذا اليوم”، وأضاف آخر: “الفخامة في صورة .. سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان مستقبلا اخية سمو الشيخ تميم بن حمد عند سلم الطائرة في الرياض”، وعلق أحدهم: ” السعودي قطري والقطري سعودي، ألف أهلا وسهلا بالحليف”.

كما قال أحدهم في تعليقه: “يا جمال المشهد والروح الحلوة بينهم”، وتابع آخر: “الله يعزهم ولا يفرقهم”، وجاء في تعليق آخر على المشهد: “عناق إخوان البداية؛ والضحكات في النهاية”.

وحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”، فقد شهد الأمير محمد بن سلمان والشيخ تميم بن حمد، توقيع اتفاقية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي سريع لنقل الركاب بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، في خطوة تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين.

كما اتفق الجانبان على أهمية تعزيز التعاون في المجالات الآتية: (1) الاقتصاد الرقمي، والابتكار (2) الصناعة والتعدين، ورفع وتيرة العمل المشترك على مسارات التكامل الصناعي. (3) البرامج والأنشطة الشبابية والرياضية والثقافية. (4) التعليم، وإيجاد برامج أكاديمية نوعية مشتركة. (5) الإعلام، ورفع مستوى موثوقية المحتوى الإعلامي، والإنتاج الإعلامي المشترك، والمواكبة الإعلامية للمناسبات والفعاليات التي يستضيفها البلدان. (6) الأمن السيبراني. (7) الصحة.

وفي الجانبين الدفاعي والأمني، أكد الجانبان عزمهما على تعزيز وتطوير الشراكة الدفاعية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وتنسيق المواقف في مواجهة التحديات الإقليمية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة وتعزيز جاهزيتها، وفق “واس”.

وذكرت “واس” أن الشيخ تميم بن حمد غادر الرياض اليوم، وكان في وداعه في الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز.

وعن هذه الزيارة، كتب أمير قطر في حسابه على منصة “إكس”: “سعدتُ بلقاء أخي الأمير محمد بن سلمان، وبمباحثاتنا في اجتماع المجلس التنسيقي المشترك، الذي يمثل فرصة هامة لاستعراض آفاق الشراكة الاستراتيجية الثنائية لبلدينا ومواصلة استثمار إمكاناتهما في كل المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة، في ضوء ما يجمعهما من علاقات الأخوة والمودة الراسخة”.

