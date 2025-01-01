دبوس المشانق والإعدام ..نادي الأسير الفلسطيني يُحذر من "الجنون السياسي" للإرهابي بن غفير ويطالب بتحرك دولي

رام الله/سما/

أفاد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن ما جرى صباح اليوم داخل قاعة الكنيست، بدخول الوزير الفاشي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه وهم يضعون دبوسًا على شكل حبل مشنقة على صدورهم، يعكس حالة الجنون السياسي وسباق حكومة اليمين نحو الفاشية.

وأوضح النجار أن هذا السلوك الاستفزازي يأتي في ظل ما يعتبره بن غفير “إنجازه الشخصي” بعد تمرير قانون الإعدام بالقراءة الأولى، وهو القانون الذي يشكل —بحسب النجار— خطوة خطيرة نحو شرعنة القتل والإعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف أن بن غفير، الذي تُحمّله المنظمات الحقوقية مسؤولية استشهاد أكثر من 110 معتقلين فلسطينيين منذ توليه منصبه، يواصل التحريض العلني على القتل، محولًا أدوات التعذيب والإعدام إلى رموز يتفاخر بها داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وأكد النجار أن هذه الخطوات تعكس انحدارًا أخلاقيًا غير مسبوق داخل حكومة الاحتلال، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى، داعيًا المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التحرك العاجل قبل أن تتحول هذه التحريضات إلى جرائم فعلية.

وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي ايتمار بن غفير في جلسات الكنيست مرتديًا دبوس على شكل حبل المشنقة، متعهدًا بتمرير قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.