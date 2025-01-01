  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

دبوس المشانق والإعدام ..نادي الأسير الفلسطيني يُحذر من "الجنون السياسي" للإرهابي بن غفير ويطالب بتحرك دولي

الإثنين 08 ديسمبر 2025 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
دبوس المشانق والإعدام ..نادي الأسير الفلسطيني يُحذر من "الجنون السياسي" للإرهابي بن غفير ويطالب بتحرك دولي



رام الله/سما/

أفاد المتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني أمجد النجار أن ما جرى صباح اليوم داخل قاعة الكنيست، بدخول الوزير الفاشي إيتمار بن غفير وأعضاء حزبه وهم يضعون دبوسًا على شكل حبل مشنقة على صدورهم، يعكس حالة الجنون السياسي وسباق حكومة اليمين نحو الفاشية.

وأوضح النجار أن هذا السلوك الاستفزازي يأتي في ظل ما يعتبره بن غفير “إنجازه الشخصي” بعد تمرير قانون الإعدام بالقراءة الأولى، وهو القانون الذي يشكل —بحسب النجار— خطوة خطيرة نحو شرعنة القتل والإعدام خارج نطاق القانون.

وأضاف أن بن غفير، الذي تُحمّله المنظمات الحقوقية مسؤولية استشهاد أكثر من 110 معتقلين فلسطينيين منذ توليه منصبه، يواصل التحريض العلني على القتل، محولًا أدوات التعذيب والإعدام إلى رموز يتفاخر بها داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وأكد النجار أن هذه الخطوات تعكس انحدارًا أخلاقيًا غير مسبوق داخل حكومة الاحتلال، وتمثل تهديدًا مباشرًا لحياة الأسرى، داعيًا المؤسسات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة والصليب الأحمر إلى التحرك العاجل قبل أن تتحول هذه التحريضات إلى جرائم فعلية.

وظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي الإرهابي ايتمار بن غفير في جلسات الكنيست مرتديًا دبوس على شكل حبل المشنقة، متعهدًا بتمرير قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين.

الأكثر قراءة اليوم

السنوار أطلق رصاصة دون تنسيق مع حلفائه ..نتنياهو ينتقد القوة الدولية المقترحة لغزة ويتشكك في "مهمتها الرئيسية"

إسرائيل تزعم الكشف شبكة صرافة لحماس بتركيا بتمويل من طهران

شاهد.."بسبب عمر خريبين".. دقيقة واحدة وحدت اللاعبين وأثارت الجدل في مباراة سوريا وفلسطين

زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"

مسلحون متعاونون مع الاحتلال يسلمون أنفسهم لحماس في غزة

هجوم إسرائيلي يستهدف هواتفكم.. تحذير عالمي لملايين المستخدمين يشمل مصر والسعودية

الأخبار الرئيسية

فضحية مدوية.. “الغارديان”: إسرائيل أجرت تنصت ومراقبة على القوات الأمريكية في قاعدة “كريات غات”

كشف تفاصيل مقترح قطري-تركي جديد بشأن نزع سلاح “حماس”.. وإسرائيل ترفض مُهلة العامان

لواء "إسرائيلي" يحذر من سيناريو "يوم القيامة": 7 أكتوبر سيكون صغيرا أمامه

موساد

لقطات مثيرة لفرار رئيس الموساد الجديد من مقاتلي القسام صبيحة "7 أكتوبر" (شاهد)

السنوار أطلق رصاصة دون تنسيق مع حلفائه ..نتنياهو ينتقد القوة الدولية المقترحة لغزة ويتشكك في "مهمتها الرئيسية"

الاتصالات الفلسطينية