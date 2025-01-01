شاهد.."بسبب عمر خريبين".. دقيقة واحدة وحدت اللاعبين وأثارت الجدل في مباراة سوريا وفلسطين

وشهدت اللحظات الختامية من اللقاء مشهدا لافتا بعدما اكتفى لاعبو المنتخبين بتبادل التمريرات دون ضغط حقيقي على الكرة وسط أجواء احتفالية مبكرة بالتأهل إلى ربع النهائي في تصرف أثار تساؤلات جماهيرية وإعلامية حول روح التنافس في اللحظات الحاسمة من المواجهة.

وتفاقم الجدل بعد رصد إشارات من النجم السوري عمر خريبين إلى زملائه بعدم الضغط على لاعبي منتخب فلسطين ما اعتبره البعض توجها متعمدا للحفاظ على نتيجة التعادل التي ضمنت تأهل الطرفين معا إلى الدور المقبل.

وتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف سوريا صاحب الرصيد ذاته ليحجز المنتخبان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للنسخة الحادية عشرة من كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.