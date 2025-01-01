  1. الرئيسية
  2. الرياضة

شاهد.."بسبب عمر خريبين".. دقيقة واحدة وحدت اللاعبين وأثارت الجدل في مباراة سوريا وفلسطين

الإثنين 08 ديسمبر 2025 09:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.."بسبب عمر خريبين".. دقيقة واحدة وحدت اللاعبين وأثارت الجدل في مباراة سوريا وفلسطين



الدوحة / سما /

أثار تعادل سوريا وفلسطين بدون أهداف في كأس العرب 2025 جدلا واسعا بسبب أحداث الدقيقة الأخيرة واحتفال اللاعبين المبكر بالتأهل إلى ربع النهائي.

 

وشهدت اللحظات الختامية من اللقاء مشهدا لافتا بعدما اكتفى لاعبو المنتخبين بتبادل التمريرات دون ضغط حقيقي على الكرة وسط أجواء احتفالية مبكرة بالتأهل إلى ربع النهائي في تصرف أثار تساؤلات جماهيرية وإعلامية حول روح التنافس في اللحظات الحاسمة من المواجهة.

وتفاقم الجدل بعد رصد إشارات من النجم السوري عمر خريبين إلى زملائه بعدم الضغط على لاعبي منتخب فلسطين ما اعتبره البعض توجها متعمدا للحفاظ على نتيجة التعادل التي ضمنت تأهل الطرفين معا إلى الدور المقبل.

وتصدر منتخب فلسطين ترتيب المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن الوصيف سوريا صاحب الرصيد ذاته ليحجز المنتخبان بطاقة التأهل إلى ربع النهائي للنسخة الحادية عشرة من كأس العرب 2025، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر الجاري.

الأكثر قراءة اليوم

رئيس الوزراء القطري ينفي تمويل حماس ويؤكد : لن نمول إعادة إعمار غزة

إسرائيل تزعم الكشف شبكة صرافة لحماس بتركيا بتمويل من طهران

بعد “فضيحة” الترحيل .. جنوب أفريقيا تقرر وبشكل مفاجئ سحب إعفاء التأشيرة للفلسطينيين

زامير: الخط الأصفر هو خط حدودي جديد في قطاع غزة

فيديو مسرب بين الأسد ولونا الشبل.. هذا ما جاء فيه ..

نتنياهو: نستعد للمرحلة الثانية من خطة ترامب بعد استعادة جثة آخر أسير من غزة

اخترقت الخط الاصفر حسب مزاعم الاحتلال..طفلة شهيدة واصابات في تجدد الغارات على قطاع غزة

الأخبار الرئيسية

السنوار أطلق رصاصة دون تنسيق مع حلفائه ..نتنياهو ينتقد القوة الدولية المقترحة لغزة ويتشكك في "مهمتها الرئيسية"

غزة : شهيدة واصابات بالمناطق الآمنة وتوقف عمل البلديات لنقص الوقود

باسم نعيم : حماس مستعدة لمناقشة إمكانية "تجميد أو تخزين" الأسلحة

بزشكيان يوجه رسالة دراماتيكية للايرانيين: "أغلقوا المتاجر واستعدوا للحرب"

مدن الخيام تعود من جديد ..المرحلة الثانية من اتفاق غزة تحت خطر "الشروط الإسرائيلية" الجديدة..

الاتصالات الفلسطينية