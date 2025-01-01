عناصر شرطية من غزة تتلقى تدريبات في اليونان وقبرص لحفظ الأمن في القطاع

وكالات / سما/



علمت “القدس العربي” من مصدر فلسطيني مطلع، أن ضباطا من الشرطة الفلسطينية، تلقوا مؤخرا تدريبات في كل من اليونان وتركيا، وأن آخرين سيتلقون تدريبات مماثلة في فرنسا، للتأهيل على العمل ضمن قوة الشرطة التي يجري العمل على تجهيزها، لتكون مسؤولة عن إدارة معابر غزة وحفظ الأمن، في وقت أعلنت فيه إسرائيل عن قرب فتح معبر رفح الفاصل عن مصر لخروج المسافرين.

ودام التدريب الخاص بالضباط الذين وصلوا مؤخرا إلى اليونان وقبرص زهاء الأسبوعين، واشتمل على ضباط يتبعون السلطة الفلسطينية، وقد أنهوا مؤخرا تعليمهم في كلية الشرطة المصرية، وكانوا من بين من تلقوا تدريبات تأهيل مؤخرا في مصر.

ومن المقرر أن يتوجه ضباط آخرون إلى فرنسا، لتلقي تدريبات مماثلة.

وقال المصدر الفلسطيني الذي تحدث لـ”القدس العربي”، إن مهمة هؤلاء الضباط، ستكون في البداية الإشراف على تشغيل معبر رفح الفاصل بين أراضي قطاع غزة ومصر.

وأكد أيضا أنه كما المرة السابقة التي حدثت فيها التهدئة، فالطاقم المختص بتشغيل معبر رفح، يستعد للعودة والعمل من جديد في أي وقت، حيث لا تزال إسرائيل تغلق المعبر في الاتجاهين، رغم الحاجة الماسة لسكان القطاع خاصة المرضى والطلاب وأصحاب الحاجة.

هذا وأكد المصدر الفلسطيني لـ”القدس العربي”، أن إسرائيل لا تزال تعترض على تولي هؤلاء الضباط مسؤولية المهام الشرطية والأمنية في قطاع غزة، بسبب تبعيتهم للسلطة الفلسطينية.

وأوضح في ذات الوقت، قدرة السلطة على تسلم مهام الإشراف الكامل على إدارة قطاع غزة، حيث شكلت الحكومة غرفة عمليات، وضعت خططا للتعامل مع كل ملفات غزة سواء الإغاثية أو مهمة حفظ الأمن.

وحسب المصدر، فإن هناك تدريبات أخرى تجرى لعدد آخر من ضباط الشرطة الفلسطينيين من أبناء قطاع غزة، داخل مصر، ضمن خطة التأهيل تحسبا لأي مهام مستقبلية، حيث تدعم مصر الجهود الرامية لأن توكل المهام الشرطية لهذه النواة، بساعدهم أفراد من عناصر شرطية تخضع لتدريبات لاحقة.