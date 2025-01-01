الضفة/سما/

أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، مساكن تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أجبروهم على الرحيل عن المنطقة مجددا، بعد أن عادوا إليها يوم أمس الخميس، إثر نزوح قسري استمر قرابة شهر، نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين الإرهابيين، أحرقوا 6 بركسات للسكن، تقطن فيها 20 عائلة من عرب المليحات، أصرّت على الرجوع إلى أرضها، رغم كافة محاولات المنع والضغوط من قبل الاحتلال.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات في بيان، إن المستوطنين أحرقوا بركسات سكنية تعود ملكيتها لإبراهيم كعابنة وجمال مليحات، وعطالله مليحات، وجبريل كعابنة، ومحمد سليمان .
وأضاف مليحات أن إحراق المستوطنين للبيوت ومهاجمة المواطنين، دفعتهم للنزوح من جديد.
وأشار إلى أن الاعتداء بدأ عند الواحدة فجرا، حين اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال المنطقة، وأضرموا النيران في البركسات التي كانت تأوي العائلات ومواشيهم، ما أدى إلى تدمير الممتلكات بالكامل، وتعريض حياة السكان لخطر جسيم.
ولفت مليحات إلى أن هذا الاعتداء يشكّل حلقة جديدة في سلسلة الجرائم المنظمة التي تستهدف الوجود الفلسطيني البدوي في الأغوار، مؤكدا أن سلطات الاحتلال أطلقت العنان للمستعمرين تنفيذ عمليات تطهير عرقي شامل، دون رادع قانوني أو إنساني، في ظل صمت دولي مخزٍ وفشل ممنهج في توفير الحماية للسكان المدنيين.
وطالب بتحقيق دولي عاجل وشفاف في هذه الجريمة، ومحاسبة المسؤولين عنها، بمن فيهم من وفر لهم الحماية من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.
كما دعا، إلى تدخل فوري من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومؤسسات حقوق الإنسان، لإرسال بعثات مراقبة إلى المنطقة، وتوفير حماية دولية عاجلة لتجمعات البدو المهددة في الضفة الغربية.
- 18:40
قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس وتنكّل بشاب بعد احتجازه
- 16:14
مستوطنون يقتحمون قرية برقا شرق رام الله
اقتحم عدد من المستوطنين، مناطق في قرية برقا شرق محافظة رام الله.
وذكرت مصادر محلية، أن مجموعة من المستوطنين، اقتحمت بدراجات نارية المنطقة الجنوبية من قرية برقا، وقامت بأعمال استفزازية.
- 15:50
الاحتلال يعتقل شابا بعد الاعتداء عليه في مادما جنوب نابلس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا عقب الاعتداء عليه في مادما جنوب نابلس.
وقال رئيس مجلس قروي مادما، عبد الله زيادة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وأضاف أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد ناجي حسن زيادة، عقب الاعتداء عليه وعلى والده، أمام منزلهما في القرية.
- 15:11
مصاب برصاص الاحتلال خلال مواجهات في مخيّم الفوّار جنوب الخليل
- 14:25
وزير خارجية ألمانيا يطّلع على اعتداءات المستوطنين في الطيبة شرق رام الله
اطلع وزير خارجية ألمانيا، يوهان فاديفول، الجمعة، على اعتداءات المستوطنين في بلدة الطيبة، شرق مدينة رام الله.
وقال إن اعتداءات المستوطنين بحق بلدة الطيبة، وغيرها من المناطق، ليست أعمالا أحادية، وهي بمثابة إرهاب منظم وجرائم بحق الأهالي، ويجب أن يتم متابعتها وايقافها.
وذكر أن هناك تقارير أفادت بأن الجيش الإسرائيلي لم يمنع هذه الاعتداءات، أو ربما قد يكون شارك فيها، وهذا ما يقلق الحكومة الألمانية.
وكان في استقباله، رئيس بلدية الطيبة سليمان خورية، وراعي كنيسة الطيبة بشار فواضلة، وأهالي البلدة، الذين أطلعوا الوفد الألماني على تفاصيل الاعتداءات المتكررة على المواطنين وممتلكاتهم، حيث زار الوفد كنيسة الخضر التي تعرضت لاعتداء الشهر الفائت، إذ أقدم مستوطنون في 7 تموز/ يوليو الجاري، على إشعال النيران عمدا قرب مقبرة البلدة، وكنيسة القديس جاورجيوس التاريخية، التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس الميلادي.
ودعا فاديفول، إسرائيل إلى الالتزام بالقوانين الدولية، وملاحقة المستعمرين المعتدين، وتوفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين.
وذكر أن التوسع الاستيطانيّ عقبة أمام حل الدولتين، ويحد من حركة الفلسطينيين، مشيرا إلى أن موقف بلاده ثابت في هذه المسألة، وهو أن السياسة الاستيطانية تنتهك القانون الدولي، مؤكدا ضرورة سن قوانين رادعة للمستوطنين.
- 14:22
سلواد تودع شهيدها خميس عياد إلى مثواه الأخير
شيع في بلدة سلواد، شمال شرق رام الله، الجمعة، جثمان الشهيد خميس عبد اللطيف عياد (40 عاما) إلى مثواه الأخير في مقبرة البلدة.
واستشهد عياد نتيجة إصابته بالاختناق، الليلة قبل الماضية، أثناء محاولته إخماد نيران أضرمها مستوطنون في عدة مركبات، خلال هجومهم على البلدة، والذي تزامن مع اقتحام قوات الاحتلال وإطلاق وابل من قنابل الغاز السام المسيل للدموع.
وانطلق موكب التشييع من مركز طوارئ سلواد إلى منزل الشهيد حيث ألقت عائلته نظرة الوداع عليه، ثم أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمانه في مدرسة مغتربي سلواد، ونقل منها على أكتاف المشيعين إلى المقبرة لمواراته الثرى.
وردد خلال التشييع الذي شارك به المئات، هتافات منددة بجرائم المستوطنين وجيش الاحتلال، والتي زادت وتيرتها خلال الأشهر الماضية.
- 14:17
مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن خطيب المسجد الأقصى وقاضي قضاة مدينة القدس بعد أن اعتقلا في وقت سابق اليوم قبيل صلاة الجمعة
- 14:02
قوات الاحتلال تدهم منازل ومحال تجارية خلال اقتحامها بلدة يعبد غربي جنين
- 13:35
حماس: اعتداء المستوطنين على متضامنين أجانب رسالة عدوانية لأحرار العالم وحلقة في مخطط التهجير والضم
حماس:
* اعتداء المستوطنين على متضامنين أجانب رسالة عدوانية لأحرار العالم وحلقة في مخطط التهجير والضم.
* اعتداء المستوطنين على متضامنين أجانب هو استمرار في النهج الإجرامي والهمجي لهذه القطعان الإرهابية.
- 11:27
مستوطنون يهاجمون منزلا في جالود جنوب شرق نابلس
هاجم مستوطنون، الجمعة، منزلا في قرية جالود جنوب شرق نابلس.
وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين، هاجموا منزلا يعود لمحمد هاشم في القرية، ورشقوه بالزجاجات الحارقة، ما أدى إلى إحداث أضرار في حائط المنزل.
في السياق ذاته اقتحم المستوطنون منطقة العقبة في بلدة قبلان، وسهل أوصرين جنوب نابلس، وحاولوا الاعتداء على ممتلكات الأهالي.
11:17
الاحتلال يعتقل أربعه أشخاص من الخليل
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أربعة أشخاص خلال اقتحام مدينة الخليل، وبلدة يطا جنوبا.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت طاهر البيطار، ونضال أبو عمر، وفتشت منزليهما وحطمت محتويتهما.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت محمود علي الخضور، وهارون كايد العواودة، فيما فتشت عدة منازل.
قوات الاحتلال تجبر أصحاب المحال التجارية في بلدة برقة شمال غرب نابلس على إغلاقها
مستوطنون يحرقون مساكن عرب المليحات ونزوح جديد
أحرق مستوطنون، فجر الجمعة، مساكن تجمع عرب المليحات في منطقة المعرجات شمال غرب مدينة أريحا في الضفة الغربية المحتلة، ما أجبروهم على الرحيل عن المنطقة مجددا، بعد أن عادوا إليها يوم أمس الخميس، إثر نزوح قسري استمر قرابة شهر، نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.
وأفادت مصادر محلية، بأن المستوطنين الإرهابيين، أحرقوا 6 بركسات للسكن، تقطن فيها 20 عائلة من عرب المليحات، أصرّت على الرجوع إلى أرضها، رغم كافة محاولات المنع والضغوط من قبل الاحتلال.
وقال المشرف العام لمنظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة، حسن مليحات في بيان، إن المستوطنين أحرقوا بركسات سكنية تعود ملكيتها لإبراهيم كعابنة وجمال مليحات، وعطالله مليحات، وجبريل كعابنة، ومحمد سليمان .
وأضاف مليحات أن إحراق المستوطنين للبيوت ومهاجمة المواطنين، دفعتهم للنزوح من جديد.