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إسرائيل تزعم : أرسلنا 70 شاحنة مساعدات إلى غزة

الخميس 24 يوليو 2025 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تزعم : أرسلنا 70 شاحنة مساعدات إلى غزة



القدس المحتلة/سما/

أعلن ما يسمى منسق الحكومة الإسرائيلية أنه تم إدخال أمس نحو 70 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة لمنظمات الإغاثة والأمم المتحدة، معظمها مواد غذائية، عبر معبر زيكيم إلى شمال قطاع غزة، وعبر معبر كرم أبو سالم إلى جنوبه. 

وأفادت التقارير بأن "جميع المساعدات نُقلت بعد فحص أمني دقيق". وفي الوقت نفسه، زُعم أن جيش الاحتلال نسق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لجمع أكثر من 150 شاحنة من الجانب الفلسطيني لمعبر كرم أبو سالم، وكذلك من معبر زيكيم: "لا تزال محتويات أكثر من 800 شاحنة تنتظر التجميع".

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