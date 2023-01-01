  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

نيويورك: احتجاجات ضد شركات تسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي

الخميس 24 يوليو 2025 07:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك: احتجاجات ضد شركات تسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي



نيويورك /سما/

شهد "حوض بروكلين البحري" في نيويورك، تظاهرة حاشدة نظمتها حملة "إزالة الطابع العسكري عن حوض بروكلين"، أمام المبنى (77) للمطالبة بإغلاق شركتي  Easy Aerial) و(Crye Precision، وهما من مستأجري الحوض البحري، متهمين إياهما بتوريد معدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتظاهرون أن الشركتين تسهمان في تسليح الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل هجماته الوحشية على قطاع غزة، متسبباً في مجازر وتجويع جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف الدعم العسكري، وأعلنوا تضامنهم مع سكان غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة.

الأكثر قراءة اليوم

الكشف عن الخلافات المتبقية للوصول إلى الصفقة في غزة والتهديد الاميركي الاخير لحماس..

حماس تطالب بفتح معبر رفح لعودة العالقين لمواجهة خطة ترامب للهجرة..

صحيفة: حماس تضع اللمسات الأخيرة لتسليم ردها خلال ساعات للوسطاء

استشهاد الصحفية ولاء الجعبري وجنينها وأطفالها في قصف إسرائيلي على غزة

عنصر أمن أميركي يستقيل ويكشف عن انتهاكات خطيرة بمراكز المساعدات في غزة

القناة 12 العبرية: ويتكوف يلتقي في روما مع كبار المسؤولين من إسرائيل وقطر لدفع صفقة غزة

الكنيست يصوت باغلبية ساحقة على القرار الداعي لفرض السيادة الإسرائيلية في الضفة وغور الأردن

الأخبار الرئيسية

إعلان مصري بشأن خطة إسرائيلية تنذر بتصعيد كبير في غزة…

المذبحة الاسرائيلية مستمرة : عشرات الشهداء والجرحى قصفاً وجوعاً في مختلف مناطق قطاع غزة..

صفقة غزة :،اسرائيل تدرس رد حماس المحدث الذي سلم ليلة أمس..

مصدر مصري مسؤول : اتفاق الهدنة في غزة يقترب من مراحله النهائية

مفاوضات

يديعوت احرنوت: حماس ترّد على المقترح وإسرائيل تعتبره مخيب للآمال..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية