نيويورك: احتجاجات ضد شركات تسلح جيش الاحتلال الإسرائيلي

نيويورك /سما/

شهد "حوض بروكلين البحري" في نيويورك، تظاهرة حاشدة نظمتها حملة "إزالة الطابع العسكري عن حوض بروكلين"، أمام المبنى (77) للمطالبة بإغلاق شركتي Easy Aerial) و(Crye Precision، وهما من مستأجري الحوض البحري، متهمين إياهما بتوريد معدات عسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد المتظاهرون أن الشركتين تسهمان في تسليح الجيش الإسرائيلي، الذي يواصل هجماته الوحشية على قطاع غزة، متسبباً في مجازر وتجويع جماعي بحق المدنيين الفلسطينيين.

ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى وقف الدعم العسكري، وأعلنوا تضامنهم مع سكان غزة الذين يواجهون كارثة إنسانية متفاقمة.