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الخضور: امتحان توجيهي 2005 اعطتنا مؤشرات إيجابية تتيح لنا التحضيرلـ2006 و 2007

الأحد 20 يوليو 2025 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخضور: امتحان توجيهي 2005 اعطتنا مؤشرات إيجابية تتيح لنا التحضيرلـ2006 و 2007



غزة / سما /

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور اليوم الاحد ، ان عدد محدود من الطلبة لم يتمكنوا من الالتحاق بالامتحان سواءً في الجلسة الأولى أو الثانية بسبب انقطاع الإنترنت.

وبين الخضور انه قد تقدم يوم أمس نحو 1410 طالبًا وطالبة من دفعة عام 2005.

وتابع " واجهنا عدة إشكاليات منها انقطاع الإنترنت أو وجود بعض الطلبة قرب منطقة تعرضت لقصف ، مشيراً الى انه من المتوقع الإعلان عن جلسة تعويضية للطلبة.

وأكد ان هذه تجربة جديدة واعطتنا مؤشرات إيجابية تتيح لنا التحضير لدفعتي 2006 و 2007.

وتابع : لا ننفي وجود إشكاليات متعلقة بالتطبيق ذاته، وواجهنا إشكالية في مبحث الجغرافيا بسبب تحميل صورة الخريطة وعملنا على تجاوز السؤال واحتسابه لكل الطلبة.

#توجيهي

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