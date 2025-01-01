استشهاد طفلة نتيجة سوء التغذية في غزة

غزة / سما /

قال مصدر في مستشفى شهداء الأقصى بغزة إن الطفلة رزان أبو زاهر (4 أعوام) نتيجة مضاعفات سوء التغذية والجوع في القطاع المحاصر.

وأوضحت وزارة الصحة بغزة ان القطاع يمر بحالة مجاعة فعلية، تتجلى في النقص الحاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز تام في الإمكانيات الطبية لعلاج تبعات هذه الكارثة.

ورصدت الطواقم الطبية ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات الوفيات الناتجة عن الجوع وسوء التغذية. كما جاء في بيانها.

ووفقًا لتقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) الصادر في ايار 2025، يعاني أكثر من 1.95 مليون شخص، أي ما يزيد عن 93% من سكان القطاع، من انعدام حاد في الأمن الغذائي، وتحديدًا ضمن المراحل الثالثة إلى الخامسة، وهي مستويات تعني "أزمة" وصولاً إلى "كارثة غذائية".

ويُواجه 470,000 شخص في غزة جوعًا كارثيًا (المرحلة الخامسة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي)، ويعاني جميع السكان من انعدام أمن غذائي حاد. كما يتوقع التقرير، بقلق، أن 71,000 طفل وأكثر من 17,000 أم سيحتاجون إلى علاج عاجل لسوء التغذية الحاد.