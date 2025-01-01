صحيفة عبرية : إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإنهاء الحرب

القدس المحتلة / سما/

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية مثلا عن مصدر سياسي مطلع ان إسرائيل تجري للمرة الأولى مفاوضات مع حماس تتعلق بإمكانية إنهاء الحرب.

واضاف مصدر للصحيفة أنه خلافا للصفقات السابقة، هذه المرة يناقشون إنهاء الحرب في غزة. مشيرا إلى ان "الوفد الإسرائيلي يتمتع بمساحة واسعة للمناورة ومرونة كافية للتوصل إلى اتفاق دون المساس باحتياجات إسرائيل الأمنية"... إن مفاوضات الدوحة معقدة بالنظر إلى تعدد القضايا المطروحة.

وترى إسرائيل أن بقاء الوفد الإسرائيلي في الدوحة مؤشر إيجابي على استمرار المحادثات، وإمكانية التوصل إلى مسودة اتفاق . لكن مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي من المفترض أن يقود المرحلة التالية، لم يصل قطر بعد.

وحتى مساء السبت ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أنه لم يتم التوصل إلى نتائج نهائية بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار. وصرح مصدر إسرائيلي نهاية الأسبوع بأن حماس متمسكة برفضها مناقشة مسألة إطلاق سراح الإسرى الفلسطينيين ("المفاتيح")، والتي تُعتبر إحدى النقاط المحورية في المفاوضات.

وأفادت القناة أن عائلات الأسرى الإسرائيليين تلقوا رسالة مُشجّعة من مسؤولين أمريكيين في الأيام الأخيرة، مفادها أنه في حال عدم حدوث تغييرات في اللحظات الأخيرة، سيسافر ويتكوف إلى قطر مطلع هذا الأسبوع لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الصفقة بنهاية الأسبوع المقبل.

و نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية عن مسؤول كبير في حماس قوله إن "الخرائط الجديدة التي قدمتها إسرائيل خطوة إيجابية".

وفقًا لمصدر حماس، تتضمن الخرائط الجديدة انسحابًا إسرائيليًا أوسع من محور موراج العسكري. وقال المصدر: "يمكن أن تُسهم هذه الخرائط في تهيئة "مناخ سياسي" للتوصل إلى اتفاق"، مضيفًا بتحفظ: "مع ذلك، أعتقد أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة من المفاوضات، ولا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين مناقشتها".