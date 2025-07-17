المستشار الألماني: نقاشات مكثّفة بخصوص تعليق اتفاقية التعاون الأوروبية مع إسرائيل

برلين/سما/



ذكر ميرتس في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة: "نريد التوصل إلى هدنة عاجلة في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية"، مشيرا إلى أن "ما يحدث في غزة، غير مقبول، ونجري حوارا مع إسرائيل بشأن الوضع هناك".

قال المستشار الألمانيّ، فريدريش ميرتس، إن برلين تُجري نقاشات مكثّفة، بخصوص تعليق اتفاقية التعاون الأوروبية مع إسرائيل، مشدّدا على أن الوضع في قطاع غزة، "غير مقبول".

وذكر ميرتس في تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة: "نريد التوصل إلى هدنة عاجلة في غزة، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية".

وأشار إلى أن "ما يحدث في غزة، غير مقبول، ونجري حوارا مع إسرائيل بشأن الوضع هناك".



وأضاف "نخوض نقاشات مكثفة مع الناتو وشركائنا الأوروبيين بخصوص تعليق اتفاقية التعاون الأوروبية مع إسرائيل".

وترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة بدعم أميركي، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية أكثر من 198 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.