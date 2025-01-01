"الخارجية" ترحب بمخرجات المؤتمر الوزاري الطارئ لمجموعة لاهاي

لاهاي/وكالات/

رحبت وزارة الخارجية، بمخرجات المؤتمر الوزاري الطارئ لمجموعة لاهاي، الذي عُقد في العاصمة الكولومبية بوغوتا، في الفترة ما بين 15 - 16 تموز/يوليو 2025 برئاسة مشتركة من قبل جمهوريتي كولومبيا وجنوب أفريقيا.

ونصت مخرجات المؤتمر على حظر توفير ونقل الأسلحة والذخائر والوقود الحربي لإسرائيل، واتخاذ إجراءات تشمل رفض استقبال السفن الناقلة في موانئها وملاحقة إسرائيل قضائيا محليا ودوليا على انتهاكاتها، ودعم كافة حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال.

واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها، اليوم الجمعة، مخرجات المؤتمر خطوة نوعية نحو إعادة الاعتبار للقانون الدولي كمرجعية ملزمة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين شعبنا من نيل حقوقه المشروعة.

وأشارت إلى أن الإجماع المتنامي في الغالبية العالمية، كما عكسه هذا الاجتماع، يؤكد أن إرادة الشعوب في الحرية والعدالة لم تعد قابلة للتجاهل، وأن القضية الفلسطينية لم تعد تُقاس فقط بميزان المصالح، بل بميزان القيم والكرامة الإنسانية.

وأعربت الخارجية، عن تقديرها لاستضافة كولومبيا الكريمة وقيادتها الحكيمة، مؤكدة أنها ستواصل العمل مع الأصدقاء والحلفاء للدفاع عن القيم المشتركة والأهداف الموحدة.