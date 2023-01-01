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إصابة عسكري إسرائيلي من كتيبة شمشون (92) لواء كفير بـ”جروح خطيرة” في معركة بجنوب قطاع غزة

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة عسكري إسرائيلي من كتيبة شمشون (92) لواء كفير بـ”جروح خطيرة” في معركة بجنوب قطاع غزة



القدس المحتلة/سما/

أصيب عسكري إسرائيلي، الأربعاء، بـ”جروح خطيرة” في معركة جنوبي قطاع غزة.


وفي بيان عبر منصة إكس، قال الجيش الإسرائيلي: “في وقت سابق من اليوم، أصيب جندي من كتيبة شمشون (92)، لواء كفير، بجروح خطيرة في معركة جنوبي قطاع غزة”.
و”تم نقل الجندي إلى المستشفى لتلقي العلاج، وإخطار ذويه”، حسب البيان.
ولم يتطرق الجيش إلى ملابسات إصابة الجندي.


لكن صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية قالت إنه أصيب بـ”جروح خطيرة” جراء انهيار مبنى في رفح (جنوب).


ومنذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قُتل 893 عسكريا إسرائيليا، وأصيب 6 آلاف و108 آخرون، وفق معطيات الجيش المعلنة على موقعه الإلكتروني.
ويقول مراقبون إن هذه الأرقام أقل بكثير من الخسائر الحقيقية للجيش الإسرائيلي، إذ يتكتم على خسائره البشرية والمادية.


ووفق وسائل إعلام عبرية، تفرض إسرائيل رقابة عسكرية صارمة على نشر أي معلومات بشأن الخسائر، لأسباب بينها الحفاظ على الروح المعنوية.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 197 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

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