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مخاوف إسرائيلية من التقارب المصري الإيراني

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مخاوف إسرائيلية من التقارب المصري الإيراني



القدس المحتلة/سما/

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن تغيير اسم شارع قاتل السادات خالد الإسلامبولي بطهران يكشف عن تقارب مصري إيراني غير مسبوق.


ويحل اسم الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله محل اسم الضابط المصري الذي اغتال الرئيس السادات الذي وقّع اتفاقية السلام مع إسرائيل.

وقالت صحيفة "يسرائيل هايوم العبرية إن هذه الخطوة تهدف إلى إعادة إحياء العلاقات بين طهران والقاهرة.

وكانت قد قررت بلدية طهران إعادة تسمية شارع خالد إسلامبولي، الذي سُمّي تيمنًا باسم الضابط المصري الذي اغتال رئيس مصر الأسبق أنور السادات، واستبداله باسم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، الذي اغتالته إسرائيل العام الماضي.

وكان قد حضر حفل إعادة تسمية الشارع إسلام محمد حسن أختري، رئيس لجنة دعم الثورة الإسلامية للشعب الفلسطيني؛ وحجة الإسلام ميسم عمرودي، المستشار الثقافي لرئيس بلدية طهران؛ ومرتضى روحاني، رئيس بلدية المنطقة السادسة، ومجموعة من عائلات الشهداء ومسؤولي البلديات والناشطين الثقافيين.

وقالت الصحيفة العبرية إن هذا القرار يأتي في فجر مشاورات مع وزارة الخارجية الإيرانية، ويعكس رغبة طهران السياسية في إزالة العقبات الرمزية التي حالت طويلًا دون استئناف العلاقات الدبلوماسية مع القاهرة.

وأضافت أن وسائل الإعلام التابعة لإيران تؤكد أن هذه الخطوة تأتي في وقت تسعى فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والحوار البنّاء مع الدول العربية، بما فيها مصر.

وكان الشارع الذي سُمّي باسم خالد الإسلامبولي، الذي اغتال الرئيس المصري أنور السادات عام 1981، أحد أبرز العقبات التي وضعتها القاهرة كشرط لإعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ توقيع اتفاقيات كامب ديفيد مع إسرائيل عام 1979، ورفضت إيران هذه الاتفاقية منذ ذلك الحين، معتبرةً إياها تنازلاً عن الحقوق الفلسطينية.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن قرار تغيير اسم الشارع جاء بعد سلسلة من المشاورات الدبلوماسية رفيعة المستوى، في سياق التحسن الملحوظ في العلاقات بين البلدين مؤخرًا، وخاصةً بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى القاهرة ولقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وعدد من كبار المسؤولين المصريين.

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