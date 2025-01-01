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ترامب: سنعقد اجتماعا بشأن مقتل أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية

الأربعاء 16 يوليو 2025 07:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: سنعقد اجتماعا بشأن مقتل أمريكي فلسطيني في الضفة الغربية



واشنطن/سما/

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس بشأن المواطن الأمريكي الفلسطيني الذي ضُرب حتى الموت على يد مستوطنين في الضفة الغربية.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية الأسبوع الماضي، بأن الشاب سيف الدين كامل عبد الكريم مصلط (23 عامًا) استُشهد بعد تعرضه للضرب المبرح في أنحاء متفرقة من جسده على يد مستوطنين خلال هجومهم على بلدة سنجل إلى الشمال من رام الله.

وقالت عائلته المقيمة في تامبا بولاية فلوريدا، في بيان إن الطواقم الطبية حاولت الوصول إليه لمدة ثلاث ساعات، قبل أن يتمكن شقيقه من نقله إلى سيارة إسعاف، لكنه فارق الحياة قبل أن يصل إلى المستشفى.

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