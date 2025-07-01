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الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الأرض في بيت حانون

الأربعاء 16 يوليو 2025 06:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير منصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الأرض في بيت حانون



القدس المحتلة/سما/

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مشاهد تظهر أنشطة قوات الجيش في بيت حانون شمالي قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم تدمير منصات صاروخية ومسارات أنفاق تحت الأرض.

 

وقال أفيخاي أدرعي في بيان: "تعمل قوات لواء جفعاتي تحت قيادة الفرقة 162 وقوات لواء 646 تحت قيادة الفرقة 99، في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة".

 

وأضاف: "لقد قضت قوات لواء جفعاتي على عشرات المسلحين من مسافات قصيرة ودمرت بنى تحتية، شملت وسائل قتالية ومسارات أنفاق تحت الأرض، كما عثرت القوات على منصة إطلاق استخدمتها منظمة حماس لإطلاق قذائف صاروخية نحو إسرائيل وقامت بتدميرها".

 

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "قوات الاحتياط في اللواء 646 عثرت على ساحة عبوات ناسفة، ليقوم سلاح الجو بمهاجمتها وتدميرها، كما قامت قوات اللواء الشمالي بالتعاون مع سلاح الجو بالقضاء على مسلح كان يحمل وسائل قتالية في منطقة بيت حانون".

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء يوم أمس، مقتل ثلاثة من جنوده بالإضافة إلى إصابة ضابط في كتيبة المدرعات 52 بجراح خطيرة، خلال معارك ضارية في شمال قطاع غزة.

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