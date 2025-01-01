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استشهاد 20 فلسطينياً خنقاً قرب المركز الأميركي لتوزيع المساعدات برفح

الأربعاء 16 يوليو 2025 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 20 فلسطينياً خنقاً قرب المركز الأميركي لتوزيع المساعدات برفح



غزة / سما /

أفادت مصادر محلية، الأربعاء، بأنه جرى انتشال جثامين 20 شهيداً من مركز توزيع المساعدات الأمريكي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، بعد أن اختنقوا خلال محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

وذكرت المصادر أن الحادثة وقعت عند افتتاح نقطة التوزيع، حيث بدأ المواطنون بالركض من مسافات بعيدة نحو المركز، مروراً بمكان ضيق، قبل أن يُغلق الأمريكيون البوابة ويُطلقوا غاز الفلفل، مما تسبب في مئات حالات الاختناق نتيجة الغاز والتزاحم الشديد.

وأكدت مؤسسات أممية وفصائل فلسطينية وعائلات الضحايا أن ما يُعرف بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" تحوّل إلى مصيدة موت، واتهموا القائمين عليها بالمسؤولية عن تكرار هذه الحوادث تحت رعاية أمريكية وإسرائيلية.

#المساعدات #رفح

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