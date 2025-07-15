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صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!

الأربعاء 16 يوليو 2025 08:58 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة أمريكية تكشف: هكذا خدع الإيرانيون أنظمة الدفاع الاسرائيلية !!



وكالات / سما/

تمكنت إيران من كشف الثغرات في أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية خلال الحرب الاسرائيلية الأيرانية وفي بعض الحالات استغلالها لضرب الجبهة الداخلية وقتل اليهود، بحسب ما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وقدر خبراء الدفاع الصاروخي في حديث مع الصحيفة أن إيران غيرت تكتيكاتها بشأن إطلاق الصواريخ خلال أيام العملية، وتصرفت على أساس "التجربة والخطأ".

وبحسب التقرير، فقد قادتهم هذه الخطوة إلى تحديد ثغرات في أنظمة الدفاع الإسرائيلية. ومع مرور الوقت، أطلقوا صواريخ أكثر تطورًا، ذات مدى أوسع، ومن مواقع متعددة في أنحاء إيران، مما قلل من قدرة أنظمة الدفاع الإسرائيلية على اعتراض كل عملية إطلاق بنجاح.

وأفادت التقارير أيضًا أنه خلال الحرب، قام الإيرانيون بتحديث توقيت ونوع إطلاق الصواريخ، بل وزادوا من التشتت الجغرافي لأهدافهم، مما جعل الأمر أكثر صعوبة على أنظمة الدفاع الإسرائيلية.

وإذا كان معدل اختراقات منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية في النصف الأول من الحرب 8% فقط، فإن هذه النسبة تضاعفت في النصف الثاني ووصلت إلى 16%.

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