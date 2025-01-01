ويتكوف "متفائل" بشأن صفقة تهدئة غزة..

القدس المحتلة/سما/

قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط، إنه "متفائل" بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين "حماس" وإسرائيل.

وأبلغ ويتكوف الصحافيين في تيتربورو، نيوجيرسي، أنه يخطط للقاء مسؤولين قطريين كبار على هامش نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم.

وأعلنت حركة "حماس" في بيان أنها بحثت مع حركة "الجهاد" في الدوحة تطورات المفاوضات الجارية، مؤكدة أن أي مفاوضات "يجب أن تفضي لتحقيق أهداف شعبنا وتطلعاته، وفي مقدمتها إنهاء الحرب وانسحاب قوات العدو بالكامل وفتح المعابر وإعادة الإعمار".

وذكرت الحركة أنها بحثت مع وفد "الجهاد" ردود إسرائيل على المقترحات التي قدمها الوسطاء للوصول إلى وقف إطلاق نار وسبل التعامل معها.