"تسنيم": مهندس العقوبات على إيران يعترف بعمالة مفتشي الوكالة الذرية لمخابرات أجنبية

طهران/سما/

اعترف ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي السابق ومصمم العقوبات ضد إيران في إدارة باراك أوباما، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران "عملاء" لأجهزة استخبارات أجنبية.



وافادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن "نيفيو أوضح أنه بالإضافة إلى تحديد التطورات المهمة، لعب مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا شفافا وموثوقا في تأكيد المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات الأجنبية حول البرنامج النووي الإيراني".

وحول الأضرار التي تكبدتها إيران جراء قصف مواقعها النووية خاصة في ظل خروج مفتشي الوكالة الدولية من إيران قال: "لا يزال من السابق لأوانه الحكم بدقة على مدى تأخر البرنامج النووي الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية".

ويقدر تقرير استخباراتي أمريكي أولي ومسرب أن الهجمات لم تضف سوى بضعة أشهر إلى فترة عتبة إيران النووية.