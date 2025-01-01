  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"تسنيم": مهندس العقوبات على إيران يعترف بعمالة مفتشي الوكالة الذرية لمخابرات أجنبية

الأحد 13 يوليو 2025 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تسنيم": مهندس العقوبات على إيران يعترف بعمالة مفتشي الوكالة الذرية لمخابرات أجنبية



طهران/سما/

اعترف ريتشارد نيفيو، المسؤول الأمريكي السابق ومصمم العقوبات ضد إيران في إدارة باراك أوباما، أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران "عملاء" لأجهزة استخبارات أجنبية.


وافادت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء أن "نيفيو أوضح أنه بالإضافة إلى تحديد التطورات المهمة، لعب مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية دورا شفافا وموثوقا في تأكيد المعلومات الواردة من أجهزة الاستخبارات الأجنبية حول البرنامج النووي الإيراني".

وحول الأضرار التي تكبدتها إيران جراء قصف مواقعها النووية خاصة في ظل خروج مفتشي الوكالة الدولية من إيران قال: "لا يزال من السابق لأوانه الحكم بدقة على مدى تأخر البرنامج النووي الإيراني بسبب الهجمات الإسرائيلية والأمريكية".

ويقدر تقرير استخباراتي أمريكي أولي ومسرب أن الهجمات لم تضف سوى بضعة أشهر إلى فترة عتبة إيران النووية.

الأكثر قراءة اليوم

ستكلف 10-15 مليار شيكل ..مدينة الخيام برفح: مخطط إسرائيلي يفجر خلافات داخلية وتل ابيب تامل بدفع الخليج ثمن إنشائها..

نتنياهو في مواجهة بن غفير وسموتريتش: يرفضان صفقة غزة واستعدادات للتوجه لانتخابات عامة قريباً..

وزير الطاقة الإسرائيلي: يجب أن تبقى غزة مُدمرة لعقود قادمة ولا تعتزم المساعدة في إعادة بناء القطاع

دعا لإطلاق حوار فلسطيني برعاية مصر..الرجوب: تنظيم سلاح حماس والفصائل ضرورة وطنية

الإسلاميون بين الثورة والسياسة: إيران نموذجًا في المواجهة والصمود..المستشار د. أحمد يوسف

قلق في بيروت من تحذيرات مبعوث ترامب لإحتمالية عودة لبنان ليصبح “جزءا من بلاد الشام”..

الشرطة الإيرانية تداهم موقعا استخدمه عملاء لإسرائيل في تصنيع طائرات مسيرة

الأخبار الرئيسية

6873c9624c59b732771436d7

نتنياهو يزعم: قبلنا بمقترح ويتكوف والوسطاء وحماس رفضته

6873ca3e42360407d80f4dd1

"خلف الكواليس".. "مهندس صفقة شاليط" ينشر محتوى رسالة تلقاها أمس من رئيس فريق حماس التفاوضي

687369444c59b733d77a7f14

تقرير: الخطة الإسرائيلية الجديدة بغزة تحول خطير يضع مصر بمأزق أمني غير مسبوق

68734926423604562a69e69e

"واللا": إذا فشلت المفاوضات مع حماس سيشن الجيش الإسرائيلي مناورة في قلب غزة

687294e8423604707615d0db

نبي الغضب الإسرائيلي يحذر من تمسك نتنياهو بمحور "موراغ" ويكشف سبب عدم إمكانية هزيمة حماس

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية