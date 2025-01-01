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في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى

السبت 12 يوليو 2025 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
في ظل انهيار محادثات الدوحة..نتنياهو يعقد غدا مشاورات حول صفقة تبادل الأسرى



القدس المحتلة/سما/

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيعقد مساء غد جلسة لإجراء مشاورات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون فلسطينيون بأن المفاوضات بين إسرائيل وحماس في قطر "على وشك الانهيار".

ووفقًا للتقرير، صرّح مسؤول كبير لمحطة بي بي سي بأن إسرائيل "استغلت الوقت" خلال زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لواشنطن، و"تعمدت تأخير" العملية بإرسال وفد إلى الدوحة "دون صلاحيات حقيقية لاتخاذ القرار".

ووفقًا للمصادر التي تحدثت إلى بي بي سي، فإن القضايا التي لا تزال محل خلاف هي كيفية توزيع المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال مفاوض فلسطيني كبير إن "إسرائيل لم تكن جادة أبدًا بشأن هذه المحادثات. لقد استغلتها لكسب الوقت وتقديم صورة زائفة عن التقدم.

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