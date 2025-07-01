يساريون إسرائيليون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية في القدس ضد الحرب على غزة ومخطط “خيام رفح”

القدس المحتلة/سما/

تظاهر يساريون إسرائيليون، الجمعة، قبالة مقر السفارة الأمريكية في القدس الغربية، احتجاجًا على استمرار الحرب على قطاع غزة، والخطط الإسرائيلية لإقامة “معسكر خيام” في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ورفع المحتجون لافتات تطالب بوقف الحرب ضد قطاع غزة، ورددوا شعارات مناهضة لها على وقع قرع الطبول.

وفي منشور على منصة “إكس”، قالت مجموعة “القدس حرة” اليسارية الإسرائيلية المنظمة للاحتجاج: “نحن أمام القنصلية الأمريكية، جئنا لنطالبهم بالتوقف عن تمويل وتأجيج الإبادة الجماعية في غزة. لا لمعسكرات الاعتقال، لا لقتل الجائعين، كفى مجازر، كفى حربًا، كفى ضربًا”.

ويمثل المشاركون في المظاهرة تيارًا صغيرًا ومحدود التأثير داخل المجتمع الإسرائيلي.

بينما تُظهر استطلاعات الرأي وتصريحات المسؤولين الإسرائيليين أن غالبية المجتمع الإسرائيلي تدعم استمرار حرب الإبادة في قطاع غزة، لكنها تربط إنهاء الحرب بإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة “حماس”.

ودعت المجموعة واشنطن إلى وقف تمويل الحرب فورًا، والدفع نحو اتفاق شامل لتبادل الأسرى يفضي إلى وقف الحرب، ومن ثم الشروع في إعادة إعمار قطاع غزة،

كما عبّر المحتجون عن رفضهم القاطع لمخطط إسرائيل إقامة “معسكر خيام” على أنقاض رفح.