الولايات المتحدة وEuropol تنظمان اجتماعا دوليا لبحث "التهديدات المتواصلة من حزب الله"

دمشق/سما/

عقدت وزارتا الخارجية والعدل الأمريكيتان بالتعاون مع الشرطة الأوروبية (Europol)، اجتماعهم الرابع عشر المخصص لـ"مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله".



وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الاجتماع الرابع عشر لمجموعة تنسيق إنفاذ القانون (Law Enforcement Coordination Group - LECG)، المخصصة لمكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة لحزب الله، عقد يومي 9 و10 يوليو الجاري، وشارك فيه ممثلون عن أجهزة إنفاذ القانون، ومدعون عامون، وخبراء ماليون من نحو 30 دولة من مناطق الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية.



وذكر البيان أن "المجموعة استعرضت قدرات حزب الله على تنفيذ عمليات إرهابية وهجمات قاتلة حول العالم، رغم الضربات الكبيرة التي تلقاها خلال العام الماضي"، مضيفا: "أجمع المشاركون على أن الحزب لا يزال يشكل تهديدا خطيرا، ويواصل مساعيه للحفاظ على وجوده الخارجي، مع القدرة على شن هجمات مفاجئة دون سابق إنذار في مناطق مختلفة من العالم".

كما ناقش الحضور الوضع المالي المتأزم للحزب، وأشاروا إلى أنه "قد يسعى إلى توسيع أنشطة جمع الأموال وشراء المعدات في النصف الغربي من الكرة الأرضية وأفريقيا ومناطق أخرى".

وقد استعرضت الدول المشاركة أبرز الإجراءات التي اتخذتها مؤخرا للحد من آليات الحزب المالية ومخططاته الإجرامية، إلى جانب عملياته الإرهابية الدولية.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة LECG أنشئت عام 2014 بمبادرة من الولايات المتحدة وEuropol، لتكون منتدى دوليًا "يعزز التنسيق بين الحكومات في مواجهة أنشطة حزب الله الإرهابية وغير المشروعة"، بحسب الخارجية الأمريكية.