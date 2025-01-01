باكستان سبقت نتنياهو في ترشيح ترامب لـ”نوبل للسلام”.. للتزلف حدود مع الرئيس الأمريكي

واشنطن/سما/

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا أعده مايكل د. شير قال فيه إن التزلف كان واضحا وفعالا. جلس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على طاولة عشاء في الغرفة الزرقاء بالبيت الأبيض يوم الاثنين، وسلم الرئيس ترامب ورقة.

قال نتنياهو، بينما كانت كاميرات الأخبار تصور اللحظة: “أريد أن أقدم لك، سيدي الرئيس، الرسالة التي أرسلتها إلى لجنة جائزة نوبل. إنها ترشحك لجائزة السلام. إنها جائزة مستحقة، ويجب أن تحصل عليها”.

وأعلن ترامب أن هذه البادرة من رئيس الوزراء “ذات مغزى كبير”، مع أنه لطالما صرح بأنه يعتقد أن لجنة نوبل لن تمنحه الجائزة أبدا.

كان السعي لكسب الود أحدث دليل على أن العديد من قادة العالم قد فهموا شخصية ترامب. إن إغداق الثناء على الرئيس الأمريكي هو أفضل طريقة لإدارته، حتى لو لم يكن من الواضح تماما أن هذه المجاملة تؤدي إلى فوائد ملموسة لبلدانهم.

بعد أن وصف مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ترامب ذات مرة بـ”المتنمر”، أشاد الشهر الماضي بـ”قيادتك الشخصية للولايات المتحدة”. وأرسل مارك روته، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، رسالة نصية خاصة إلى ترامب أشاد فيها بـ”عملك الحاسم في إيران، الذي كان استثنائيا حقا”، حيث أعلن ترامب عن فحوى تلك الرسالة في اليوم التالي.

وحتى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي تحمل مشادة كلامية حادة في المكتب البيضاوي في شباط/ فبراير، عمل على إصلاح علاقته المتوترة مع الزعيم الأمريكي. سار اجتماعهما في الفاتيكان في نيسان/ أبريل بسلاسة أكبر، دون أي خلافات، وفقا للجانبين.

يوم الاثنين، وافق ترامب على استئناف شحنات بعض الأسلحة إلى أوكرانيا التي كانت متوقفة قبل أسبوع واحد فقط. جاء هذا التراجع في خضم تحسن العلاقات مع زيلينسكي وبعد مكالمة هاتفية مع بوتين وصفها ترامب بأنها مخيبة للآمال.

قال سام إدواردز، الأستاذ المشارك في التاريخ السياسي الحديث بجامعة لافبرة في بريطانيا، إن ترامب قد أعاد تشكيل الدبلوماسية العالمية.

وأضاف: “لطالما اعتبرنا الدبلوماسية مسعى كبيرا وواسع النطاق. إنها تتعلق بتواصل المؤسسات مع بعضها البعض. في هذه الحالة، هي التلاعب بالرجل”.

وأكد: “هكذا تسير الأمور، تأتي بالهدايا، وتقدم نوعا من التكريم، من أجل كسب احترام ودعم ورضا رئيس ذلك القصر”.

ومع ذلك، يقول المحللون السياسيون والدبلوماسيون وغيرهم ممن يتابعون التفاعلات الدولية إن “التلاعب بالرجل” من خلال التصريحات العلنية بالإعجاب لا ينجح دائما، خاصة مع زعيم مثل ترامب، الذي غالبا ما تكون قراراته متقلبة.

أعلن نتنياهو يوم الاثنين أن ترامب “يصنع السلام الآن، في بلد واحد، وفي منطقة تلو الأخرى”.

لكن مداعبة غرور الرئيس لم تسفر عن نهاية للحرب في غزة، التي لا تزال مستعرة حتى في ظل استئناف محادثات وقف إطلاق النار. في أوروبا، تستمر الحرب في أوكرانيا دون أي بوادر للسلام الذي وعد ترامب ذات مرة بأنه لن يستغرق سوى 24 ساعة لتحقيقه. لا تزال بعض الرسوم الجمركية سارية على الصادرات البريطانية إلى أمريكا حتى بعد أن أبرم كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، اتفاقا مع ترامب، جزئيا من خلال توجيه دعوة ملكية.

وقد أكدت يولاندا سبايز، الدبلوماسية السابقة من جنوب إفريقيا ومديرة برنامج الدراسات الدبلوماسية بجامعة أكسفورد، إن الإطراء لطالما كان جزءا لا يتجزأ من فن الدبلوماسية.

لكنها أضافت أن معظم التفاعلات الشخصية بين القادة كانت تتم في السابق بشكل خاص، وليس أمام الكاميرات.

وقالت: “إحدى الأفكار الدافعة لمهنة الدبلوماسية هي القيام بكل العمل الشاق خلف الكواليس، حيث لا أحد يراقب”. الآن، عليك أن تكون حذرا للغاية، لأن أي شيء ترسله إليه سيكون علنيا. هذا يعني خطوة جديدة في لعبة الإطراء.

قالت سبايز إن زيلينسكي قد يقدر الحاجة إلى الإطراء أكثر من معظم قادة العالم الآخرين. وأضافت أنه بعد الإذلال الذي تعرض له في اجتماعه بالمكتب البيضاوي في وقت سابق من هذا العام، غيّر زيلينسكي بشكل كبير طريقة تفاعله مع ترامب.

وأضافت: “لقد تجنب تلك السيناريوهات التي ينتهي بها الأمر إلى جدال مع دونالد ترامب. وهو الآن يقدم كل بيان بمدى امتنانه لأمريكا. وفي هذه الحالة، تعلم الدرس”.

وفي حالة نتنياهو، لم يكن جذب رغبة ترامب في الحصول على جائزة نوبل للسلام أمرا فريدا. فقد رشحت الحكومة الباكستانية ترامب رسميا في حزيران/ يونيو، مشيرة إلى “التدخل الدبلوماسي الحاسم” للرئيس خلال اندلاع أعمال العنف بين الهند وباكستان.

وقد اشتكى ترامب مرارا وتكرارا، علنا وسرا، من أنه لم يفز بجائزة السلام بعد. نشر ذات مرة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “لن أحصل على جائزة نوبل للسلام مهما فعلت”.

وليس من الواضح أن ترشيح نتنياهو – الذي اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، سيخدم قضية ترامب.

ونشرت ميديا بنيامين، مؤسسة منظمة “كود بينك” المناهضة للحرب، أفكارها حول هذا الموضوع على مواقع التواصل الاجتماعي، فكتبت: “لا أعرف إن كنت سأضحك أم أبكي، أمر غريب”.