قاسم: لم ننسق مسبقا مع حماس وطوفان الأقصى فاجأ قيادات الحركة بالخارج وإيران

بيروت /سما/

صرح نعيم قاسم، الأمين العام لحزب الله، في مقابلة مع قناة الميادين، بأنه "لم يكن هناك أي تنسيق مسبق مع حماس بداية المعركة ولم نكن نعلم بها.

وكشف قاسم " معلوماتي أن إيران لم تكن على علم بطوفان الأقصى بل إن قسما من قيادة حماس بالخارج لم يكن على علم بها كذلك"

واضاف :" الرسالة التي وصلتنا من قطاع غزة في اليوم الأول من الحرب كانت من محمد ضيف ويحيى السنوار. بعد مرور شهرين أبلغنا الأخوة في حماس بأنهم مقتنعون بأن المساندة تكفي وتؤدي الغرض المطلوب

وأضاف قاسم: "لقد أخذنا في الاعتبار أنه إذا كنا سندعم قطاع غزة، فعلينا أن نأخذ في الاعتبار الوضع الداخلي اللبناني، وكيف أن ذلك لن يضر لبنان

وفقا لقاسم فإن الهدف من المساندة كان التخفيف عن غزة ودفع الإسرائيلي نحو الذهاب إلى الحل...لو خضنا الحرب الشاملة لكان هناك دمار وخراب وتدخل أميركي وتوسّع للأمور على نحو أكبر من دون تحقيق الأهداف المطلوبة.