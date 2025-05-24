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القسام حول كمين بين حانون : سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان..

الثلاثاء 08 يوليو 2025 09:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القسام حول كمين بين حانون : سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان..



القدس المحتلة/سما/

نشرت كتائب عز الدين القسام منشورا على قناتها في تلغرام، على خلفية كمين بيت حانون شمال قطاع غزة والذي أدى لمقتل وإصابة العشرات من الجنود الإسرائيليين.

وقالت كتائب القسام في المنشور مخاطبة الإسرائيليين “سندك هيبة جيشكم.. جنائز وجثث جيش العدو ستصبح حدثا مستمرا طالما استمر العدوان”.وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الإثنين، بمقتل ما لا يقل عن 5 جنود وإصابة 20 آخرين بينهم ضابط كبير، في حدث أمني استثنائي شمال بيت حانون بقطاع غزة، عقب انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة عسكرية، أعقبه هجوم على قوة الإنقاذ واشتعال النيران في آليات الجيش.

 
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التقارير تحدثت أبضا عن 3 جنود مفقودين، وسط ترجيحات بتفعيل بروتوكول “هنيبعل” لمنع وقوع أسرى بيد المقاومة الفلسطينية، في حين شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة على المنطقة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قطع اجتماعا مع مبعوث أمريكي لمتابعة الحادث، وتم رفع حالة التأهب في مستشفيات عدة لاستقبال المصابين، بينما وصفت وسائل الإعلام المشاهد بأنها “قاسية وتشبه كمين خان يونس”.

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