عشرات الشهداء والجرحى ومشفى الأقصى مهدد بالتوقف عن العمل

غزة /سما/

واصلت طائرات الاحتلال الاسرائيلي قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ١١٣ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وحسب مصادر طبية فقد ارتقى اكثر من ٧٠ شهيدا منذ فجر الاثنين في مختلف مناطق القطاع.

واعلن مشفى شهداء الأقصى في وسط قطاع غزة ان الوقود سينفد خلال ساعات قادمة، ومئات المرضى والجرحى مهددون بالموت.

وأكد في بيان ان توقف المشفى يُهدد بتوقف الخدمة الصحية عن نصف مليون إنسان بمحافظة الوسطى مطالبا المجتمع الدولي والجهات ذات العلاقة بالتدخل لتوفير الوقود بعد تعطّل المولد الرئيسي بالمشفى.

وسط قطاع غزة

وارتقى عدد من الشهداء ومصابون في قصف اسرائيلي استهدف خيام النازحين داخل مدرسة أبو حلو شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة .

واشتعلت النيران في المدرسة ما ادى لاستشهاد عدد من المواطنين حرقا.

وارتقى شهيد وإصابة إثر قصف جوي إسرائيلي على غرفة فوق منزل لعائلة أبو عمرة في مدينة دير البلح.

وسط قطاع غزة

وفي سياق متصل ارتفع إلى ١١ عدد الشهداء إضافة إلى سبعين جريح بقصف طيران الاحتلال مجموعة من المدنيين، في المخيم الجديد، بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة والشهداء هم : شادي أبو هربيد ، أحمد يوسف راضي ، خليل باسل شاهين ، أحمد أبو حية ، إبراهيم أبو جري ، سائد صالح أبو حمد ، محمد عدنان الطويل ، أيمن محمد الدنف ، سعاد ناصر أبو قص ، جمال أبو شاويش ، عبد الرؤوف حمدان.

غزة والشمال

واستشهد اربعة مواطنين بينهم طفل رضيع جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في محيط "كيرفور" بحي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

وارتقت شهيدة ومصابون بقصف طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة "الجماصي" بجانب مدرسة عبد الفتاح حمود في شارع يافا بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

ومساء الاثنين ارتقى اربعة شهداء بقصف استهدف مجموع من المواطنين قرب مسجد الصحابة بحي الدرج وسط مدينة غزة عرف منهم: مهند الخروبي ، عبد الله العمصي ، أحمد البايض، ونسف جيش الاحتلال عددًا من منازل المواطنين شرقي مدينة غزة.

جنوب قطاع غزة

واستشهد اربعة مواطنين من عائلة البيوك جراء قصف الاحتلال خيمة بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم الشقيقان عودة ومسك محمد البيوك والأب محمد زكي البيوك (٤٠ عامًا) والام سماح سعيد البيوك (٣٧ عامًا).

واستشهد المواطنان إبراهيم عمران البيومي وعنتر عامر البيومى قرب موقع ال١٧ على طريق خان يونس رفح الغربية جنوبي قطاع غزة.

وارتقى شهيد وعدد من المصابين في قصف بصاروخ استطلاع استهدف محيط شاليه ريفييرا في مواصي مدينة رفح.

ومساء الاثنين ارتقى اربعة شهداء بينهم طفل ومصابون جراء قصف من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة وهم :محمد مجدي خفاجة ، فاطمة ماجد خفاجة ، صبا خفاجة وطفل مجهول الهوية، وكان ١٤ مواطنا ارتقوا في جنوب القطاع خلال ال ٢٤ ساعة الماضية بينهم ثلاث من الذين كانوا يحاولون الحصول على مساعدات .

احصائيات الصحة

وفي سياق متصل وصل مشافي قطاع غزة ١٠٥ شهداء منهم شهيد انتشال ، و٣٥٦ إصابة خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٥٧٥٢٣ شهيد و ١٣٦٦١٧ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

وبلغت حصيلة الشهداء والاصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥ بلغت (٦٩٦٤ شهيد ٢٤٥٧٦ اصابة).

واستشهد ٧ مواطنين واصيب ٧٤ من طالبي المساعدات قرب المراكز الأمريكية ما رفع العدد منذ بداية عملها إلى ٧٥٨ شهيد و ٥٠٠٥ اصابة.