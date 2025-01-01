رام الله/سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها الرئيسية على استشهاد 75 مواطنا في قصف الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- "الخارجية" تطالب بجهد دولي فاعل لوقف جرائم الإبادة والضم في فلسطين

- كميل: الاحتلال يتحدى قرارات محكمته ويصر على عدوانه بهدم 104 مبان في مخيم طولكرم

- الرئيس يستقبل رئيس مجلس إدارة الجامعة العربية الامريكية

- متظاهرون في ستوكهولم ولشبونة يطالبون بوقف الإبادة في فلسطين

- الاحتلال يصيب طفلا في قرية عنزة ويقتحم مقر انتخابات النقابات في بيت حنينا ويستدعي عضو إقليم "فتح"

- عون: ممارسات إسرائيل تحول دون بسط سلطة الدولة وتطبيق قراراتها وحصرية السلاح

* "الأيام":

- 75 شهيدا.. غارات عنيفة تطال "الوسطى" ونسف مربعات سكنية في جباليا

- استشهاد 4 أطفال اشقاء في خان يونس

- قائمة "فتح" تفوز في انتخابات نقابة المحامين

- إسرائيل ترفض تعديلات حركة "حماس" وتؤكد استمرار القتال خلال المحادثات

- آلاف الإسرائيليين يتظاهرون مطالبين بإبرام "صفقة شاملة"

- إصابات خلال التصدي لعمليات اقتحام واعتداءات استيطانية في محافظات عدة

- اخطار بإخلاء مقتنيات 54 منزلا في مخيم طولكرم تمهيدا لهدمها

- الشرطة الألمانية تمنع استكمال مسيرة مطالبة بوقف جرائم الإبادة

- سويسرا تدرس إلغاء عقد شراء مسيرات إسرائيلية

- توقيف مؤيدين لفلسطين خلال تظاهرة في لندن

- الاتحاد الأوروبي يدرس خياراته للرد على خرق إسرائيل اتفاقية الشراكة

- "مؤسسة غزة" تعلن إصابة موظفين أميركيين في هجوم على مركز لها

- "الشاباك" يزعم احباطه عملية في وادي عارة

* "القدس":

- رئيس قسم الأطفال في مستشفى خان يونس: ما بقي لا يكفي سوى لأسبوع واحد

- قصف الخيام وطوابير المجوعين

- ترمب: قد يكون هناك اتفاق بشأن غزة بحلول الأسبوع المقبل

- دعوى قضائية بإسبانيا ضد نتنياهو

- إسرائيل تقرر إرسال وفدها للدوحة واتصالات مكثفة بالقاهرة للتوصل لصيغة نهائية

- إصابة شاب بالرأس خلال مواجهات مع المستوطنين في بيتا

- فريدريك يحذر من تصاعد العنف والتهجير بخربة ام الخير ومسافر يطا

- أمر قضائي بوقف اعتداءات بلدية الاحتلال وسلطة الاثار في حوش شهابي قرب الأقصى

- شهيد و5 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

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