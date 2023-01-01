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استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس

الأحد 06 يوليو 2025 09:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد 4 أطفال أشقاء في قصف الاحتلال خيمة للنازحين غرب خان يونس



غزة/سما/

استشهد خمسة مواطنين، بينهم 4 أطفال أشقاء، وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية  باستشهاد خمسة مواطنين وإصابة آخرين في غارة للاحتلال من طائرة مسيّرة على خيمة تؤوي نازحين شرق مخيم الشافعي غرب خان يونس، وجرى نقلهم إلى مجمع ناصر الطبي في المدينة.

وأوضحت أن من بين الشهداء أربعة أشقاء أطفال هم: يزن (12 عاما)، أمجد (10 أعوام)، مهند (7 أعوام)، ومحمد فهد أبو الخير (6 أعوام).

وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الشهداء بنيران وغارات الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر السبت، إلى 78 شهيدا، بينهم أطفال.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 193 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

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