الغارديان: حياة مئات الرضع في غزة مهددة بسبب منع إدخال حليب الأطفال

لندن/سما/

كشفت صحيفة "الغارديان" عن تحذيرات أطباء في قطاع غزة من كارثة إنسانية متصاعدة تهدد حياة مئات الأطفال الرضع، نتيجة النقص الحاد في حليب الأطفال ومنع إسرائيل دخوله إلى القطاع المحاصر.



وأكد الأطباء للصحيفة أن "إسرائيل تواصل منع توريد حليب الأطفال ومكملات التغذية الأساسية للأمهات المرضعات، ما أدى إلى وفاة بعض الأمهات بسبب الجوع وسوء التغذية، بينما تعاني أخريات من حالة صحية متدهورة تمنعهن من إرضاع أطفالهن".



وقال الدكتور أحمد الفرا، رئيس قسم الأطفال في مستشفى ناصر بخان يونس، إن مخزون حليب الأطفال في جناحه يكفي لأسبوع واحد فقط. وقد نفد مخزون الطبيب من الحليب الصناعي المخصص للأطفال الخدج، ويضطر لاستخدام الحليب الصناعي العادي، وتوزيعه على الأطفال تحت رعايته.

وبحسب التقرير، فإن مئات الأطفال الرضع أصبحوا في دائرة الخطر المباشر، مع تسجيل وفيات في صفوفهم خلال الأسابيع الماضية، ما وصفه الأطباء بأنه "مؤشر مقلق على أزمة مجاعة وشيكة" قد تفتك بأضعف الفئات السكانية في غزة، خصوصا الأطفال وحديثي الولادة.

ونقلت الغارديان عن الفرق الطبية قولها إن الظروف التي تمر بها غزة "لا تحتمل"، وإن غياب المواد الغذائية الأساسية والرعاية الصحية الأولية سيؤدي إلى "كارثة صحية غير مسبوقة"، في ظل تدهور مستمر للمنظومة الصحية وشح الإمدادات الإنسانية.

ويأتي هذا التقرير في وقت تزداد فيه التحذيرات من منظمات دولية بشأن تفشي الجوع وسوء التغذية في القطاع، بعد شهور من الحصار الإسرائيلي الشديد، ومنع دخول المساعدات الغذائية والدوائية الكافية، ما يهدد بتدهور إنساني واسع النطاق ما لم يُرفع الحصار بشكل فوري.