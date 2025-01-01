مستوطنون إسرائيليون يعتدون على اثنين من مراسلي دويتشه فيله بالضفة الغربية

الضفة/سما/

ذكرت هيئة الإذاعة الألمانية الدولية اليوم السبت أن مستوطنين إسرائيليين هاجموا اثنين من مراسلي قناة دويتشه فيله الألمانية في الضفة الغربية المحتلة.

وتعرض مراسل ومصور للرشق بالحجارة الكبيرة وتمت مطاردتهما أمس الجمعة.

وكان الاثنان في قرية سنجل الفلسطينية شمال رام الله لتغطية احتجاج معتزم ضد عنف المستوطنين المتطرفين.

وتردد أن المراسلين الاثنين تمكنا من الفرار دون أن يصابا بأذى، ولكن سيارة المصور تضررت بشدة.

وأدان بيتر ليمبورغ مدير دويتشه فيله الهجوم.

وقال في بيان “لا يمكن تبرير هذا الهجوم بأي شيء، ونحن نطالب بوضوح تام: يجب على الحكومة الإسرائيلية ضمان سلامة جميع الصحافيين في الضفة الغربية”.