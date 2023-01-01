عسكريون إسرائيليون: المقاتلون الفلسطينيون أبدوا “جرأة أكبر” في القتال خلال الأيام الأخيرة

القدس المحتلة/سما/

قالت مصادر في الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة أظهرت في الأيام الأخيرة “جرأة أكبر” في القتال، وسط صعوبات ميدانية متزايدة تواجهها القوات الإسرائيلية هناك.

وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن التصدي المتواصل من قبل الفصائل لتوغلات الجيش أدى إلى مقتل 33 جندياً إسرائيلياً منذ استئناف الحرب في 18 مارس/آذار الماضي.

وفي أحدث هذه المواجهات، أقر الجيش بمقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة، الجمعة، خلال معركتين في شمال القطاع وجنوبه.

ونقلت هيئة البث العبرية الرسمية عن مصادر عسكرية، لم تُسمّها، أن “المسلحين الفلسطينيين، الذين اعتادوا سابقاً التواري والتمركز الدفاعي، باتوا يظهرون رغبة أكبر في مهاجمة قوات الجيش، وهم مسلحون بالكامل”.

وأضافت المصادر: “نواجه مجموعات مسلحة برشاشات وقاذفات آر بي جي وعبوات ناسفة، وقدراتهم لا تزال محلية، لكنهم يعرفون مسبقاً مواقع قواتنا ويتحركون بناءً على ذلك”.

عسكريون إسرائيليون: نواجه مجموعات مسلحة برشاشات وقاذفات آر بي جي وعبوات ناسفة. قدرات المقاتلين لا تزال محلية، لكنهم يعرفون مسبقا مواقع قواتنا ويتحركون بناء على ذلك

وأشار ضابط كبير يقاتل داخل غزة إلى “تحول واضح في نمط القتال بعد المعركة الأخيرة مع إيران (يونيو/حزيران الماضي)، خصوصاً في جبهتين: خان يونس جنوباً، والمقاتلين شمالاً الذين يتحركون باتجاه مدينة غزة”.

وفي سياق متصل، ذكرت القناة 13 العبرية، الجمعة، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع “الكابينت” مساء الخميس، بأن الجيش “لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني في غزة”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أمريكي، شن حرب إبادة على قطاع غزة، خلفت نحو 193 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 10 آلاف مفقود، ومئات الآلاف النازحين.