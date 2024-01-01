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شهيد و3 إصابات بـ 3 غارات إسرائيلية على منزل وسيارتين جنوب لبنان

السبت 05 يوليو 2025 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيد و3 إصابات بـ 3 غارات إسرائيلية على منزل وسيارتين جنوب لبنان



بيروت /سما/

استشهد شخص وأُصيب 5 آخرون، السبت، إثر شن إسرائيل 3 غارات بمسيرات على سيارتين بقضاء بنت جبيل ومنزل في قضاء حاصبيا جنوبي لبنان.
يأتي ذلك في تواصل للخروقات التي ترتكبها إسرائيل في لبنان لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.
وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مسيرة إسرائيلية أغارت على سيارة عند دوار الشهيد صلاح غندور في مدينة بنت جبيل مركز القضاء الذي يحمل الاسم ذاته.
وذكرت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن الغارة على بنت جبيل أدت في حصيلة أولية إلى “ارتقاء شهيد وإصابة شخصين بجروح” (لم توضح مدى خطورتها).
وفي قضاء بنت جبيل أيضا، أُصيب شخصان بجروح خطرة إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على سيارة ببلدة شقرا، وفق بيان آخر للوزارة.

 

وفي قضاء حاصبيا، أفادت الوزارة ذاتها عبر بيان، بأن شخصا أُصيب بجروح (لم توضح مدى خطورتها) إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية على منزل في بلدة شبعا.
وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.
ومنذ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، ارتكبت إسرائيل نحو 3 آلاف خرق له، خلّفت ما لا يقل عن 231 شهيدا و530 جريحا، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية.

 

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

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