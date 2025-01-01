انهيار وشيك للقطاع الصحي في غزة مع تفاقم أزمة الوقود

غزة /سما/

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، السبت، إن أزمة نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات لاتزال تُراوح مكانها ضمن مؤشرات غير مسبوقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: الأزمة تُفاقم من حالة الاستنزاف الشديدة للمنظومة الصحية وما تبقى من مستشفيات عاملة.

وأشارت إلى أن الضغط المتزايد من الاصابات الحرجة يزيد معها الحاجة لضمان استمرار عمل المولدات الكهربائية لتشغيل الأقسام الحيوية.

واتهمت الاحتلال الإسرائيلي، بتعمد سياسة التقطير في السماح بإدخال كميات الوقود والتي لا تتيح وقت اضافي لعمل المستشفيات، مشيرةً إلى أن استمرار الحلول المؤقتة والطارئة يعني انتظار توقف عمل الأقسام المنقذة للحياة.

وأشارت إلى أن الفرق الهندسية في المستشفيات مستنزفة في متابعة عمل المولدات وإجراءات الترشيد التي أصبحت دون جدوى.

وجددت مناشدتها، العاجلة للجهات المعنية بالتدخل والضغط على الاحتلال لإدخال امدادات الوقود اللازم لعمل المولدات الكهربائية.