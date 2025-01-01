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نتنياهو غاضب من زيارة لابيد لأبو ظبي ويعتبره تدخل سياسي اماراتي في شؤون إسرائيل الداخلية..

الجمعة 04 يوليو 2025 05:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو غاضب من زيارة لابيد لأبو ظبي ويعتبره تدخل سياسي اماراتي في شؤون إسرائيل الداخلية..



القدس المحتلة/سما/

احتج مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لدى جهات إماراتية على دعوة رئيس المعارضة، يائير لبيد، إلى لقاء مع رئيس الإمارات، محمد بن زايد، وفق ما ذكرت صحيفة معاريف العبرية يوم، الجمعة.

وقال المقربون من نتنياهو لجهات إماراتية إنهم يرون بدعوة لبيد "تدخلا سياسيا. وليس معقولا أن تتم دعوة رئيس المعارضة إلى لقاء قبل دعوة رئيس الدولة".

وأضافوا أنه "بعد الهجوم على إيران وقرار رئيس الحكومة، خاصة، توقعنا سلوكا مختلفا. ويبدو أن الخوف من إيران يتغلب على ترجيح رأي صحيح".

وأفادت "كان" بأن وزارة الخارجية الإسرائيلية كانت ضالعة في تفاصيل زيارة لبيد قبل لقائه مع بن زايد ووزير الخارجية الإماراتي، وأنه لم تنشر صورة مشتركة لبن زايد ولبيد، ربما بسبب حساسية سياسية، علما أن بن زايد التقى مع خصم نتنياهو، نفتالي بينيت، قبل عدة أشهر.

وفيما يزور خصوم نتنياهو السياسيين الإمارات ويلتقون مع بن زايد، لم يلتق نتنياهو مع الأخير منذ توقيع "اتفاقيات أبراهام" ولم يزر الإمارات.

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