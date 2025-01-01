مُحلِّلون اسرائيليون : حرب غزّة لن تنتهي أبدًا دون حلٍّ سياسيٍّ نهائيٍّ والجيش استنفذ قوته العسكريّة..

القدس المحتلة/سما/

انتقد الباحث الكبير في معهد (مسغاف) للأمن القومي والمسؤول السابق في (الشاباك) موشيه فوزايلوف في مقابلة مع صحيفة (معاريف) العبريّة بشدة أداء الحكومة الإسرائيليّة والمستوى الأمنيّ بعد عشرين شهرًا من هجوم أكتوبر، ورسم صورةً قاتمةً للوضع القتاليّ في غزّة، مؤكدًا أنّ حماس لا تزال تحتفظ بتفوقٍ إستراتيجيٍّ، رغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بها على الأرض.

وقال فوزايلوف: “يجب قول الحقيقة: مرّ عشرون شهرًا منذ هجوم أكتوبر، والتفوق الإستراتيجيّ الذي حققته حماس في الضربة الافتتاحيّة لا يزال في يدها”، مضيفًا أنّ “العامل الحاسم الذي يمنح حماس الريادة في الساحة هو قضية الأسرى، فاختطاف 250 إسرائيليًا، هو الحدث الذي أشعل الحرب، ولا يزال يحدد قواعد اللعبة”.

ورأى أنّه طالما أنّ “هناك 20 أسيرًا محتجزًا في غزّة بيد منظمة تفهم بعمق قانون (فدية الأسرى) في إسرائيل ستبقى القوّة الحقيقية في يدها”. وذكر أنّ “استعداد إسرائيل لتجميد معركةٍ كاملةٍ من أجل إعادة أسيرٍ واحدٍ يخلق لحماس وثيقة تأمينٍ وجوديّةٍ، كما حدث مع حالة جلعاد شاليط”.

وبحسبه فإنّ “الدرس من قضية شاليط لم يتّم استيعابه في إسرائيل، فالشعب يعجز عن تقبل الخسارة، والقيادة بدلًا من أنْ تقود، تنجّر مع التيار، بينما الفشل ليس أخلاقيًا بل هو إستراتيجيّ: طالما أنّنا غير قادرين على التضحية لا يمكننا الحسم، فحماس تعرف النفس الإسرائيليّة، وتبني حساباتها على الفجوة بين قدراتنا العسكرية والضعف العاطفيّ الذي يمنعنا من تفعيلها بالكامل”.

وأردف: “مع ذلك، من الصعب تجاهل الإحساس بأنّ القيادة السياسية والأمنية تبحث بالفعل عن مخرجٍ، بينما حماس، بالمقابل، ليست على حافة الهزيمة، وعلى العكس، هي واثقة من قدرتها على البقاء. وهي محقة: إسرائيل تحاول تبرير الانسحاب من خلال إنجازات في لبنان أوْ في الحرب السرية ضدّ إيران، لكنّها لا تحقق تقدمًا حقيقيًا نحو الحسم في الجنوب”.

واختتم: “المؤشرات تؤكِّد أنّ صناع القرار يعلقون آمالهم على حدثٍ خارجيٍّ، ربما حتّى رئيسٍ أمريكيٍّ يفرض حلًا، لكن المشكلة لن تختفي، بل ستتأجل فقط، وساعة الرمل في هذه الأيام والساعات تعود لتدور مرة أخرى، ونأمل أنْ نتمكّن من استغلال الوقت لإعادة جميع أسرانا والاستعداد للمواجهة القادمة”.

إلى ذلك، قال المستشرق آفي يسسخروف في صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة إنّه في كلّ مرة نسمع مجددًا التصريحات التي تقول إنّ “حماس على وشك الانهيار، وستُهزم”، بل إنّ هناك مَنْ ذهب أبعد من ذلك وقال إنّها ستستسلم”، مُشيرًا إلى أنّ “حماس تعرضت بالفعل إلى ضربة، ونعم، تُكتشف وتُضرَب المزيد من البنى التحتية لحماس في المناطق التي يعمل فيها الجيش، لكن في كلّ منطقةٍ لا يعمل فيها الجيش، وهناك الكثير منها في القطاع حاليًّا، تُواصِل حماس إعادة بناء قدراتها العسكريّة”.

ورأى أنّ “التغيير المأمول الذي ربّما كانت إسرائيل تنتظره لا يزال بعيد المنال، فحماس لم تنكسر، بل إنّ سكان غزّة لا يهرعون بعد للخروج ضدّها، وهناك بعض الأصوات على الشبكات، وربما عشيرة أو عشيرتان تجرأتا على تحدي حماس، لكن لدى حماس هدف جديد وواضح، وهو البقاء، وهذا ما تنجح فيه”.

يسسخروف تابع أنّه “ربما ينبغي لكبار ضباط منتدى هيئة الأركان العامة أنْ يقولوا الحقيقة القاسية والمؤلمة: الجهد العسكريّ في قطاع غزّة قد وصل إلى حدّ الاستنفاد، حتّى بعد أن قام الجيش الإسرائيليّ بتسوية صفٍ آخر من المنازل، أوْ تدمير حيٍّ آخر، وضرب الآلاف من عناصر حماس، وحتّى حرم حماس من المساعدات الإنسانية، لا تزال حماس واقفة على قدميها، وهي ليست منظّمة ولا مدربة كما في السابق، لكن هذا يكفي لكيلا يتغير الواقع في القطاع”.

وقال إنّ “ضباط الجيش الكبار في قيادة المنطقة الجنوبية قد يرغبون في الظهور كمن سينقذ إسرائيل من حماس، ولكن للأسف، بعد عام وتسعة أشهر من المحاولات المتكرّرة، حان الوقت لفهم أنّه من دون حلٍّ سياسيٍّ نهائيٍّ، هذه الحرب لن تنتهي أبدًا”.

واختتم: “يجب أنْ تنتهي الحرب في غزّة لأنّها لا تحقق أيّ تغييرٍ سياسيٍّ حتّى بعد عام وتسعة أشهر. والعمل العسكريّ هو فقط وسيلة لتحقيق الهدف السياسيّ، وهو ليس الهدف بحد ذاته، ففي حالة غزّة، ستحتاج إسرائيل للعمل مع الدول العربيّة المعتدلة، والولايات المتحدة، وحتّى السلطة الفلسطينيّة، من أجل إنهاء حكم حماس في القطاع وتجنب الانغماس في مستنقع غزّة”.