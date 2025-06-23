زامير من سورية: نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل خلف الحدود

القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في المواقع التي يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية، برفقة قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري غوردين، وقادة ميدانيين آخرين.

وأجرى زامير تقييمًا للوضع العملياتي والتقى جنود الاحتياط المنتشرين في الجبهة. وقال إن "قوات الاحتياط تشكّل قوة عملياتية ضرورية لحماية أمن المواطنين"، وأضاف "أنظر إلى منظومة الاحتياط كثروة قومية".

وشدد زامير على أن إسرائيل تخوض "معركة متعددة الجبهات منذ فترة طويلة"، مضيفًا: "في الأسبوع الماضي، بلغنا ذروة جديدة في هذه المعركة. نحن نوجّه ضربات قاسية لكل عناصر المحور الذي أنشأته إيران ضدنا – والآن عملنا بقوة شديدة ضد رأس هذا المحور: النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني".

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وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي "يجب الحفاظ على جاهزية ويقظة عاليتين في جميع الأوقات. الدفاع في جبهة الجولان يتم في منطقة دفاع أمامية، ونبادر بعمليات تهدف إلى إحباط التهديدات".

وشدّد على أن "الجيش الإسرائيلي سيهاجم كل تهديد ملموس، قائمًا كان أو في طور التشكّل، وفي أي مكان يتطلب ذلك"، مضيفًا: "نواصل استهداف المنظمات الإرهابية وحزب الله".

وفي ما يتعلّق بسورية، قال زامير: "سورية تفككت وتشهد تغيرًا. نحن نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل ما وراء الحدود للدفاع عن أنفسنا على أحسن وجه".