  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

زامير من سورية: نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل خلف الحدود

الثلاثاء 01 يوليو 2025 08:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
زامير من سورية: نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل خلف الحدود



القدس المحتلة/سما/

أجرى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، اليوم الثلاثاء، جولة ميدانية في المواقع التي يسيطر عليها جيش الاحتلال داخل الأراضي السورية، برفقة قائد المنطقة الشمالية، اللواء أوري غوردين، وقادة ميدانيين آخرين.

وأجرى زامير تقييمًا للوضع العملياتي والتقى جنود الاحتياط المنتشرين في الجبهة. وقال إن "قوات الاحتياط تشكّل قوة عملياتية ضرورية لحماية أمن المواطنين"، وأضاف "أنظر إلى منظومة الاحتياط كثروة قومية".

وشدد زامير على أن إسرائيل تخوض "معركة متعددة الجبهات منذ فترة طويلة"، مضيفًا: "في الأسبوع الماضي، بلغنا ذروة جديدة في هذه المعركة. نحن نوجّه ضربات قاسية لكل عناصر المحور الذي أنشأته إيران ضدنا – والآن عملنا بقوة شديدة ضد رأس هذا المحور: النظام الإيراني والحرس الثوري الإيراني".

تقرير: واشنطن تُجري محادثات أولية لاتفاق أمني بين إسرائيل وسورية
على صلة
تقرير: واشنطن تُجري محادثات أولية لاتفاق أمني بين إسرائيل وسورية
وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي "يجب الحفاظ على جاهزية ويقظة عاليتين في جميع الأوقات. الدفاع في جبهة الجولان يتم في منطقة دفاع أمامية، ونبادر بعمليات تهدف إلى إحباط التهديدات".

وشدّد على أن "الجيش الإسرائيلي سيهاجم كل تهديد ملموس، قائمًا كان أو في طور التشكّل، وفي أي مكان يتطلب ذلك"، مضيفًا: "نواصل استهداف المنظمات الإرهابية وحزب الله".

وفي ما يتعلّق بسورية، قال زامير: "سورية تفككت وتشهد تغيرًا. نحن نتمسك بنقاط مفصلية وسنواصل العمل ما وراء الحدود للدفاع عن أنفسنا على أحسن وجه".

الأكثر قراءة اليوم

موقع عبري يفجر مفاجأة كبرى عن سيناريو إسرائيلي مرعب يخص غزة

إسرائيل: العملية العسكرية في غزة تقترب من نهايتها

نتنياهو إلى واشنطن لبحث الصفقة الشاملة: غزة والتطبيع ..

“الموساد من الهند”.. تقرير خطير يفضح اختراقا إسرائيليا كبيرا للبيانات الحساسة في إيران ودول الخليج

زلزال سياسي يضرب إسرائيل.. أيزنكوت ينسحب بشكل مُفاجئ من حزب “غانتس”

الإعلام العبري يصعد: السلام البارد مع مصر يجب أن يستبدل بحرب باردة ويجب أن يكون الدور عليها بعد إيران

“مصر على القائمة”.. استراتيجية إسرائيلية-أمريكية تستهدف إضعاف الجيوش العربية المحيطة بدولة الاحتلال

الأخبار الرئيسية

20250701061459

قطر تسلّم "إسرائيل" مقترحًا جديدًا لوقف لإطلاق النار في غزة.. ترامب سأكون حازماً مع نتنياهو

20250701073206

معطيات إسرائيلية حول الحرب على إيران: 530 صاروخًا باليستيا واعتراضات بمليارات الشواكل

20250701045522

هآرتس: "تعويضات" لإسرائيل مقابل وقف الإبادة في غزة

6863db434c59b730157ce101

‌‏ترامب: سأبحث مع نتنياهو ملفي إيران وغزة

20250623163747reup-2025-06-23t163540z_935425063_rc2k7fafmfkd_rtrmadp_3_iran-nuclear-israel-endgame.h-730x438

تقارير عبرية: "إسرائيل" حجبت الصورة الكاملة لنتائج الصواريخ الإيرانية على الأرض

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية