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3 شهداء بغارتين إسرائيليتين على مركبة ودراجة نارية جنوبي لبنان

السبت 28 يونيو 2025 11:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 شهداء بغارتين إسرائيليتين على مركبة ودراجة نارية جنوبي لبنان



بيروت/سما/

استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر، السبت، بغارتين إسرائيليتين استهدفتا مركبة ودراجة نارية في بلدتي الكونين ومحرونة جنوبي لبنان.

وبعد الغارة على كونين، قال الجيش الإسرائيلي مساء السبت، إنه قتل "حسن محمد حمودي المسؤول عن الصواريخ المضادة للدروع بحزب الله في منطقة بنت جبيل"، مشيرا إلى أن حمودي قاد خلال الحرب الكثير من الهجمات بالصواريخ المضادة للدروع نحو إسرائيل.

وفي بلدة محرونة قضاء صور، أفاد إعلام لبناني باستشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين جراء استهداف مسيّرة لدراجة نارية صودف مرور سيارة بجانبها لدى وقوع الغارة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت لاحق، استشهاد أحد المصابين متأثرا بجراحه، لتسفر الغارة على محرونة عن شهيدين.


وفي بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، طوّقت فرق الإسعاف والدفاع المدني اللبنانية مكان الغارة.

وعادة ما يتبنى الجيش الإسرائيلي تنفيذ هذه الغارات والاستهدافات، بادعاء قتل ومهاجمة عناصر ومواقع لحزب الله.

وشنت إسرائيل عدوانا على لبنان في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تحول في 23 أيلول/سبتمبر 2024 إلى حرب واسعة مع حزب الله، وأسفرت عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الأول/ نوفمبر 2024، استمرت إسرائيل في خرق الاتفاق بارتكاب آلاف الانتهاكات التي أسفرت عن مئات الضحايا.

كما لا تزال قوات الاحتلال تسيطر على خمسة تلال لبنانية في خرق واضح للاتفاق، رغم انسحابها الجزئي من الأراضي المحتلة.

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