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عراقجي: اسرائيل طلبت وقف اطلاق النار مع ايران وردنا سيكون قويا حال خرق وقف إطلاق النار..

الجمعة 27 يونيو 2025 08:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عراقجي: اسرائيل طلبت وقف اطلاق النار مع ايران وردنا سيكون قويا حال خرق وقف إطلاق النار..



وكالات - سما-

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، أن "طهران لم تطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك".

وقال عراقجي: "يصدر الرئيس الأمريكي أحيانا تصريحات متناقضة ساعة بعد ساعة. قد يبدو هذا غريبا بعض الشيء، لكنه واقع، وقد نشهد منه عدة تغريدات أو مقابلات متناقضة في يوم واحد".

وأضاف: "في تلك اللحظة، عندما طرح الطرف الآخر رواية مفادها أن الوساطة أو المفاوضات جرت وأن إيران هي الجهة الطالبة، حاولت على الفور تحييد هذه الرواية وتوضيح الحقيقة بتغريدة نشرتها في الساعة الرابعة صباحا، لم نطلب وقف إطلاق النار بل الكيان الصهيوني هو من طلب ذلك".

كما أوضح وزير الخارجية الإيراني، قائلا: "أخبرت طرفا أوروبيا أن يوضح للكيان الصهيوني أن أي خرق لوقف إطلاق النار سيواجه برد فوري منا".

وتابع عراقجي: "لقد مررنا بتجربة بالغة الأهمية. قاومنا لسنوات الحرمان من حقوقنا، وفرض علينا في المرحلتين الأولى والثانية جميع أنواع الضغوط والعقوبات، واستخدموا كل أنواع التهديدات والحيل، وحاولوا استدراجنا إلى هذه المفاوضات، وعندما رأوا أنها لم تجد نفعا، لجأوا إلى الحرب. لقد استخدموا كل الوسائل لحرمان الشعب الإيراني من حقوقه".

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