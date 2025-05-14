بسبب صواريخ الحوثيين: شركات الطيران تواصل إلغاء وتأجيل رحلاتها الجوية لإسرائيل

القدس المحتلة/سما/

أعلنت شركة الطيران "إيزيجيت" اليوم، الأربعاء، عن تأجيل عودة رحلاتها إلى إسرائيل مرة أخرى، وألغت آلاف التذاكر التي بيعت مسبقا، وذلك على إثر استمرار الحوثيين إطلاق صواريخ على إسرائيل.

يشار إلى أن "إيزيجيت" أوقفت رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في أعقاب الهجوم الصاروخي الإيراني، في نيسان/أبريل العام الماضي، وكان يتوقع أن تستأنف رحلاتها في مطلع حزيران/يونيو المقبل، بينما أعلنت اليوم عن تأجيل ذلك إلى مطلع تموز/يوليو المقبل، إثر استمرار الحوثيين إطلاق الصواريخ.

وأعلنت مجموعة "لوفتهانزا"، أمس، أنها تتوقع استئناف رحلاتها الجوية إلى إسرائيل في 19 أيار/مايو الجاري، وأن شركات الطيران الخمس في المجموعة – لوفتهانزا، أوستريان إيرلاينز، يورو وينغز، بريسل إيرلاينز وسويس – ستسير رحلات إلى إسرائيل بشكل مقلص وبدون رحلات ليلية، حتى بداية حزيران/يونيو. وستستأنف شركة الطيران "ويز" رحلاتها الجوية إلى إسرائيل غدا، الخميس.

واستأنفت شركة طيران أوروبا، الإسبانية، رحلاتها الجوية إلى إسرائيل، أول من أمس، لكنها أعلنت أن تسيير رحلاتها تخضع للتطورات الأمنية في المنطقة وأنه قد تكون هناك تغييرات وفقا للوضع.

وأعلنت شركة الطيران "رايان" أنها لن تسير رحلات إلى إسرائيل قبل 21 أيار/مايو، فيما أرجأت شركة "إيجيان" اليونانية تسيير رحلاتها إلى بعد غد، الجمعة، كما أعلنت شركتي "إير فرانس" و"ترانسافيا" الفرنسيتان عن استئناف رحلاتهما إلى إسرائيل في 20 أيار/مايو، وشركة الطيران الهندية في 25 من الشهر الجاري.



ولن تسير شركة إيبيريا إكسبرس" رحلات جوية إلى إسرائيل قبل مطلع حزيران/يونيو، بينما أعلنت شركة "بريتيش إيرويز" عن إرجاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 16 حزيران/يونيو.

وألغت شركة طيران البلطيق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 18 أيار/مايو، وكذلك شركتا "دلتا" و"يونايتد إيرلاينز" الأميركيتان اللتان ستستأنفان رحلاتهما في 19 الشهر الجاري. وألغت شركة ITA الإيطالية وشركة "لوت" البولندية رحلاتهما حتى 18 أيار/مايو.

واستفادت شركات الطيران الإسرائيلية من هذا الوضع، برفع أسعار تذاكرها وزيادة رحلاتها الجوية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار أسهمها في البورصة.

ونقلت القناة 12 عن رئيس مديرية الطيران المدني الإسرائيلي السابق، أفنير يركوني، قوله إن "هذه المرة الأولى التي يسقط فيها صاروخ في مطار بن غوريون مباشرة"، وأشار إلى تخوفات من موجة إلغاء رحلات جوية إلى إسرائيل، "فهذا ليس مجرد صاروخ، إنه صاروخ بالستي، وكان من الممكن أن ينتهي الأمر بشكل أخطر. والحقائق محزنة. فقد أطلقوا صاروخا واحدا، ورغم قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي كلها، إلا أن الصاروخ دخل بين أعيننا".

وأضاف يركوني أنه بالرغم من أن إلغاء الرحلات الجوية تقرره شركات الطيران، "لكن ينبغي تنفيذ عمل جدي من جانب رئيس الحكومة ووزيرة المواصلات وربما وزير الأمن أيضا. ولست متأكدا من وجود ثقة بهم من جانب دول العالم بأن يضمنوا شيئا الآن".