عباس يرحب بتصريحات بن سلمان لحل القضية الفلسطينية

رام الله/سما/

رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، التي أكد فيها على إيجاد حل للقضية الفلسطينية، وفقا لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية.

وأثنى في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، على المواقف السعودية التاريخية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، وعلى رأسها الدعم السعودي المتواصل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

واعتبر الرئيس الفلسطيني أن هذه الخطوات أساسية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

كذلك أشاد الرئيس عباس بمواقف القادة الخليجيين وتصريحاتهم الداعمة لحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن هذه المواقف جميعها “تشكل دعماً للموقف الفلسطيني والدولي الداعي إلى إحلال السلام وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية”.