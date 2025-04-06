نتنياهو: سنحتل قطاع غزة وستبقى سيطرتنا الأمنية هناك إلى الأبد

القدس المحتلة/سما/

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل تنوي احتلال قطاع غزة وإحكام قبضتها الأمنية عليه للأبد.



وقال نتنياهو، في تصريحات أثناء اجتماعه الليلة مع ممثلي "منتدى جرحى الحرب من أجل الحسم"، نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية: "سنحتل غزة، وستبقى سيطرتنا الأمنية هناك إلى الأبد. خلال أيام، ستحدث أمور في غزة. ستحدث أمور لم تعرفوها حتى الآن".



إلى ذلك، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي بدء هجوم جديد على قطاع غزة بعد هدوء مؤقت استمر لساعات بسبب إطلاق سراح الأسير الأمريكي الإسرائيلي الجندي عيدان ألكسندر.

وأفادت مصادر محلية أن الجيش الإسرائيلي نفذ قصفا مدفعيا واسعا على مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينها المناطق الشرقية من مدينة غزة والمناطق الشمالية لمدينة بيت لاهيا، وشمال مدينة رفح وجنوب مدينة خانيونس.

ومنذ فجر الاثنين استشهد 36 فلسطينيا في هجمات إسرائيلية على قطاع غرة قبيل توقف الغارات بسبب تسليم الأسير ألكسندر.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد 16 فلسطينيا بينهم نساء وأطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة فاطمة بنت أسد التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وتم انتشال جثامين 6 فلسطينيين من المناطق الشرقية لمدينة غزة، في حين انتشلت طواقم الاسعاف جثامين 7 فلسطينيين من منطقة قيزان النجار وحي المنارة جنوبي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، و4 جثامين 4 من منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 52 ألفا و862 شهيدا، و119 ألفا و648 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.