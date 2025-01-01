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جنرال إسرائيلي: حماس طورت طرق قتالها وادخال مزيد من قواتنا خطر كبير على حياتهم

الأحد 11 مايو 2025 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جنرال إسرائيلي: حماس طورت طرق قتالها وادخال مزيد من قواتنا خطر كبير على حياتهم



القدس المحتلة / سما/

 قال اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي يسرائيل زيف مساء السبت إن حركة (حماس) طورت طرق قتالها، مشددا على أن إدخال قوات كبيرة لقطاع غزة يزيد فرص تعرضها لإصابات.

أتى ذلك بعد إعلان جيش الاحتلال إصابة ضابطين كبيرين و7 جنود في انفجار لغم شمالي قطاع غزة.

وأضاف أن المصابين ينتمون إلى "لواء القدس" بحي الشجاعية، وأن من بين المصابين نائب قائد الفرقة 252 وقائد الكتيبة 6310.

كما ذكر أن اشتباكات لا تزال تجري في حي الجنينة شرقي رفح جنوبي قطاع غزة مع من سماهم "مخربين" تابعين للواء رفح.

وبحسب مواقع إسرائيلية، فقد نقلت مروحيات جيش الاحتلال عددا من الجنود المصابين إلى مستشفى "تل هشومير" وسط إسرائيل.

وأضافت أن الحدث يتعلق بتعرض آلية عسكرية إسرائيلية لاستهداف مباشر بصاروخ مضاد للدروع.

وفي وقت سابق اليوم، ركز مراسلو الشؤون العسكرية في القنوات الإسرائيلية على ما وصفوه بـ"يوم صعب" تكبدت فيه وحدات النخبة خسائر فادحة، معربين عن خشيتهم تصاعد القتال خلال الأيام المقبلة، في ظل عمليات إطلاق نار واشتباكات متواصلة من شارع إلى شارع.

وكانت كتائب القسام بثت خلال الفترة الماضية مشاهد عدة ضمن سلسلة أطلقت عليها اسم "أبواب الجحيم" توثق كمائن تنفذها ضد جنود الاحتلال واشتباكات في محاو التوغل أدت إلى مقتل وإصابة عدد من الضباط والجنود الإسرائيليين.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية، وأقر الجيش الإسرائيلي بمقتل 6 جنود -على الأقل- منذ استئناف العدوان على غزة في 18 مارس/آذار الماضي.

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