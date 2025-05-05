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عاهل الأردن يزور واشنطن ويدعو لوقف إطلاق النار بغزة واستئناف إدخال المساعدات

الثلاثاء 06 مايو 2025 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عاهل الأردن يزور واشنطن ويدعو لوقف إطلاق النار بغزة واستئناف إدخال المساعدات



واشنطن / وكالات /

دعا عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، واستئناف إدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر، في ظل الإبادة التي ترتكبها تل أبيب بدعم أمريكي.
جاء ذلك خلال لقائه في العاصمة الأمريكية واشنطن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.
وأكد الملك، بحسب البيان، على “ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري، واستئناف دخول المساعدات إلى غزة”.
ومنذ 2 مارس الماضي، أغلقت إسرائيل معابر القطاع أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدته تقارير حكومية وحقوقية ودولية.
وحذر ملك الأردن من خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الانتهاكات ضد المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية بغزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى مقتل أكثر من 960 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 171 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وشدد العاهل الأردني على “أهمية إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل، على أساس حل الدولتين”.

 

وجرى خلال الاجتماع أيضا بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، إلى جانب الدور المحوري الأمريكي في تكريس الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق البيان.
والجمعة، بدأ ملك الأردن، جولة خارجية غير معلنة المدة، تشمل ألبانيا ومونتينيغرو والولايات المتحدة الأمريكية.

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