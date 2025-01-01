خبير عسكري يكشف سر زيارة نتنياهو لواشنطن

القاهرة/سما/

قال المفكر الاستراتيجي والخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فشل فشلًا كبيرا على مدار الـ15 شهرا في تحقيق أهدافه في حربه على قطاع غزة.



وقال الخبير العسكري المصري إن مشاهد تسليم حماس للمحتجزين الإسرائيليين كانت بمثابة "ضربة قوية" لنتنياهو، في ظل ما ظهر عليه عناصر حركة القسام من أعداد كبيرة وتنظيم وما تملكه من سلاح.

وأضاف في تصريحات لقناة قناة "الحدث اليوم" المصرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم تسليم الرهائن "أصيب بحالة فزع كبيرة بعد رؤيته عناصر حماس بالزي العسكري" وبعد وخروجهم بالسيارات التي استولوا عليها من إسرائيل والأسلحة والمعدات التي تم الاستيلاء عليها من الجيش الإسرائيلي".

وكشف عن أبرز ما تحمله زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى واشنطن لمقابلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأنه سوف يتصدر تلك المباحثات ما يحدث في غزة وإيران ودعم الولايات المتحدة المستمر لإسرائيل.

وشدد على أن العدو الرئيسي لإسرائيل هو إيران وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لإقناع الإدارة الأمريكية للسماح له ومساعدته في ضرب المفاعلات النووية الإيرانية لإفشال مشروع إيران النووي، "لكن ترامب لن يسمح له القيام بتلك الخطوة".

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى للعودة للقتال في غزة مرة أخرى بعد انتهاء المرحلة الأولى وإطلاق سراح الأسرى والرهائن الإسرائيليين لدى حماس حيث أن احتجاجات أسر الرهائن كانت بمثابة "الصداع الكبير" أمام نتنياهو خلال الفترة الماضية.

وأكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "لن يسمح بعودة القتال مرة أخرى في غزة" في ظل ما أعلنه من نيته لتحقيق السلام ووقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن نتنياهو يسعى من خلال هذه الزيارة إلى استمرار دعم الرئيس الأمريكي له بالأموال والسلاح خاصة وأن "إسرائيل استهلكت كميات كبيرة من السلاح".