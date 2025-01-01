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نتنياهو يبحث مع سموتريتش صفقة التبادل في ظل تخوفه من سقوط حكومته

الأحد 12 يناير 2025 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يبحث مع سموتريتش صفقة التبادل في ظل تخوفه من سقوط حكومته



القدس المحتلة/سما/

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رئيس حزب الصهيونية الدينية ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الأحد، بهدف الاطلاع على موقفه في حال جرت المصادقة على صفقة مع حماس لتبادل أسرى، وما إذا كان حزب الصهيونية الدينية سينسحب من الحكومة في هذه الحالة.

ويعارض حزب الصهيونية الدينية صفقة تبادل أسرى، لكن وزراءه وأعضاءه في الكنيست لم يوضحوا إذا كانوا سيعارضونها فقط أم أنه سينسحبون من الحكومة في حال المصادقة عليها.

ووصفت وزيرة الاستيطان، أوريت ستروك، الصفقة بأنها "جائزة للإرهاب" وقالت خلال مقابلة إذاعية إن "نتنياهو يعرف خطوطنا الحمراء، وآمل ألا يتحداها".

ويجري نتنياهو محادثات مع سموتريتش، في الأسابيع الأخيرة، على إثر إدراكه أن ثمة احتمالا مرتفعا أن ينسحب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزراء حزبه من الحكومة في حال المصادقة على صفقة تبادل أسرى، حسبما ذكر موقع "واللا" الإلكتروني.

وأضاف "واللا" أنه بهدف منع انسحاب حزبي الصهيونية الدينية و"عوتسما يهوديت" من الحكومة، سيحاول نتنياهو إقناع سموتريتش بمعارضة الصفقة وألا ينسحب من الحكومة، لأنه في حال انسحاب الحزبين لن يكون للحكومة أغلبية داعمة في الكنيست حتى الانتخابات العامة المقبلة.


وتتواصل في هذه الأثناء المفاوضات حول تبادل أسرى في الدوحة، التي توجه إليها أمس رئيس الموساد والشاباك ومندوب الجيش الإسرائيلي في طاقم المفاوضات.

ورغم التقارير حول تقدم في هذه المفاوضات، إلا أنه "لم تُحل أي من القضايا المركزية. ولن يكون بالإمكان الالتفاف على القضايا المركزية إلا بحدوث أحد أمرين. إما أن تتنازل حماس في النقطة التي رفضت التنازل فيها، أو أن تقرر إسرائيل أنها ستنهي الحرب"، وفق ما ذكر محلل الشؤون الاستخباراتية في صحيفة "يديعوت أحرونوت، رونين بيرغمان.

#نتنياهو #سموتريتش #صفقة التبادل

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