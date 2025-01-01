مانشستر يونايتد يفرض التعادل على ليفربول في قمة الجولة 20 بالدوري الإنجليزي

لندن / وكالات/

فرض فريق مانشستر يونايتد التعادل على مضيفه ليفربول بنتيجة (2-2) في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

أحداث المباراة

الشوط الثاني يشتعل: افتتح الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز التسجيل لصالح مانشستر يونايتد في الدقيقة 52.

رد ليفربول: جاء الرد سريعًا من الهولندي كودي خاكبو بهدف التعادل في الدقيقة 59.

تقدم الريدز: محمد صلاح أحرز هدف التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 70.

تعادل مثير: أماد ديالو، مدافع مانشستر يونايتد، اقتنص هدف التعادل في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بالتعادل.

التداعيات على جدول الترتيب

ليفربول: اكتفى بنقطة واحدة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ليرفع رصيده إلى 46 نقطة محافظًا على الصدارة، مع مباراة مؤجلة أمام إيفرتون.

مانشستر يونايتد: أنهى سلسلة من ثلاث هزائم متتالية، ورفع رصيده إلى 23 نقطة، متقدمًا إلى المركز الثالث عشر.

المباراة شهدت إثارة كبيرة بين الغريمين التقليديين في "أنفيلد"، وحافظت على طابعها التنافسي الذي لطالما ميز مواجهاتهما.